Simone Montedoro a Tale e Quale Show: chi è, età, carriera, Don Matteo, moglie, altezza, Instagram

Sta per tornare con la settima e imperdibile puntata Tale e Quale Show, il programma più camaleontico di Rai 1. Nel cast tutti volti noti del mondo dello spettacoli, tutti pronti a mettersi in gioco e a trasformarsi in altri personaggi. Tutti pronti a stupire con le loro esibizioni e performance canore. Alla conduzione, come sempre, Carlo Conti, mentre a giudicare quest’anno ci saranno i veterani Loretta Goggi e Giorgio Panariello, con una new entry, Cristiano Malgioglio al posto di Vincenzo Salemme. Tra i concorrenti anche l’attore Simone Montedoro. Ma conosciamolo meglio!

Simone Montedoro a Tale e Quale Show: chi è, età, carriera, film

Simone Montedoro è nato a Roma il 28 luglio del 1973 ed è un noto attore, che ha iniziato la sua carriera nei fotoromanzi. In teatro, invece, ha debuttato nel 1998-99 e in televisione ha collezionato un successo dopo l’altro. Diventato noto al pubblico di Rai 1 soprattutto dopo aver partecipato come nuovo capitano dei Carabinieri nella fiction Don Matteo, ruolo che nelle cinque serie precedenti aveva interpretato il collega Flavio Insinna. Nel 2017 Simone Montedoro ha partecipato a Ballando con le stelle e recentemente è stato la voce narrante fuori campo del docu-reality La Caserma, in onda su Rai 2. Ma non finisce qui. Ha anche partecipato, sempre nel 2021, alla seconda edizione de Il Cantante mascherato, il programma di Rai 1 condotto da Milly Carlucci.

Simone Montedoro: chi è la moglie, vita privata

Simone Montedoro, dopo diversi flit e indiscrezioni, è fidanzato da anni con l’atleta Lara Carnevale. La coppia ha un figlio, Matteo, nato il 29 agosto del 2014.

Simone Montedoro: Instagram

Molto seguito su Instagram. Con l’account @simonemontedororeal vanta oltre 94 mila followers.