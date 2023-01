Simone Montedoro e il tumore: come sta oggi dopo il Linfoma di Hodgkin

Simone Montedoro ha dovuto passare un periodo davvero molto difficile nella sua biografia. La vita, alle volte, può essere davvero cruda, soprattutto quando dirompe con notizie sconvolgenti, che sono in grado di distruggere e stravolgere ogni cosa, in un attimo. Quello che è capitato al noto attore è certamente uno di quei casi. Infatti, a seguito di una spiacevole diagnosi, è stato costretto ad abbandonare la recitazione per dedicarsi alle sue cure.

La diagnosi inaspettata per Simone Montedoro: tumore

Simone Montedoro, qualche anno fa, precisamente nel 2024, aveva scoperto, di avere il Linfoma di Hodgkin. Si tratta di un tumore maligno che attacca il sistema linfatico ed è molto pericoloso. Ora, a differenza di qualche anno fa, però, la medicina è in grado di aiutare i pazienti affetti dal Linfoma di Hodgkin. E così, dopo la diagnosi medica, l’attore di Don Matteo non si è dato per vito, iniziando la dura e lunga battaglia per riprendersi la sua vita e uscire fuori dalla malattia. Un percorso non facile, tormentato e duro, ma ad ogni passo, lui, aveva al suo fiancola sua compagna Lara Carnevale che non lo ha mai lasciato da solo. Non sono stati di certo anni facili, quelli a seguire, ma alla fine ogni cosa ha iniziato ad andare a posto. Proprio nel 2014, poi, Simone Montedoro è diventato anche papà di un bimbo che ha deciso di chiamare Matteo.

Simone Montedoro torna a recitare

Si è rialzato ed è anche riuscito a tornare a fare ciò che tanto amava, recitare e continuare a lavorare. Simone Montedoro, dopo tanto tempo, sacrifici, lotte e cure, è riuscito a riprendersi le redini della sua vita e portare avanti con forza e dignità tutti i suoi progetti di vita, senza mai demordere, senza mai lasciarsi abbattere. Oltre a film e serie, negli anni ha preso parte anche a spettacoli e show di intrattenimento, come ad esempio nel 2017 a Ballando con le Stelle, e poi nel 2021 partecipando anche a Il Cantante Mascherato.