Simone Sabani, chi è il figlio di Gigi Sabani: età, lavoro, oggi, mamma, foto e Instagram

Tutto pronto per il classico e imperdibile appuntamento pomeridiano di Rai 1 con Oggi è un altro giorno, la trasmissione in onda dalle 14 e condotta da Serena Bortone, che tiene compagnia al pubblico dal lunedì al venerdì. Tra gli ospiti di oggi, oltre alla ballerina, coreografa e giudice di Ballando con le Stelle Carolyn Smith, anche Simone Sabani, figlio del grande Gigi Sabani, scomparso nel 2007. Lui ricorderà il papà, dalla carriera all’amore, fino alla tragica morte del 4 settembre.

Cosa sappiamo su Simone Sabani, il primo figlio di Gigi Sabani

Simone Sabani è il primo figlio di Gigi Sabani, il grande conduttore e imitatore morto il 4 settembre del 2007 perché stroncato da un infarto. Di Simone, nato dall’amore di Gigi con la prima moglie Rita Imperi, non abbiamo tantissime informazioni: sappiamo che aveva intenzione di ‘arruolarsi’ nell’Arma, poi però ha deciso di studiare recitazione. E di seguire la sua più grande passione. Simone Sabani, classe 1980, è nato a Roma e ha anche ricevuto il premio Vincenzo Crocitti International come Attore in Carriera.

La passione per la recitazione, l’amore per il papà

“Ho scoperto di poter arrivare alle persone con sincerità, con la parola. Lo faccio nella vita e mi piace farlo sul palcoscenico, lo spettacolo per me era la casa” – ha detto un po’ di tempo fa Simone in un’intervista rilasciata ai microfoni di Sledet.com. Simone ha spiegato di aver seguito un corso accademico di recitazione, poi di aver preso parte ad alcuni stage e di aver studiare con Marco Rusca, prima di iniziare l’accademia di Fioretta Mari. E Simone ha parlato anche di suo papà Gigi, dei valori, dell’importanza di fare gavetta e di farsi amare dal pubblico, come persona e come artista. “Non ho mai sfruttato il mio cognome, lo reputo un mucchio di lettere scritte su un foglio e spesso mal pronunciato da me” – ha ribadito. Lui ce l’ha fatta da solo. E questa è la sua più grande vittoria.

Simone, tra l’altro, ha anche un fratello più piccolo, Gabriele, nato nel 2008 dall’amore tra Gigi e la sua seconda compagna Raffaella Ponzo, anche lei attrice.

Simone Sabani su Instagram

Simone Sabani ha un profilo Instagram e con l’account @simonesabani vanta oltre 2.000 followers. Qui, come tutti, condivide scatti del suo lavoro e della sua quotidianità. Spesso, tra l’altro, è ospite in televisione proprio per ricordare il papà. E proprio come farà oggi da Serena Bortone su Rai 1.