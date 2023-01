Sissi 3 si farà su Canale 5? Trama e anticipazioni sulla terza stagione

Ha appassionato migliaia e migliaia di telespettatori la seconda stagione di Sissi, la serie tv tedesca che racconta, quasi in chiave moderna, la storia dell’imperatrice d’Austria di Franz. Tra amori, segreti, passioni, guerre da placare. Ora che la fiction si sta concludendo, però, i fan hanno una sola curiosità: la terza parte si farà e andrà in onda su Canale 5? Gli ascolti anche questa volta sono stati da record, quindi la domanda dei telespettatori è lecita.

Ci sarà la terza stagione di Sissi?

Forse è ancora troppo presto per la certezza perché non si parla ancora di ufficialità e nulla fa pensare, almeno per il momento, a un rinnovo della terza stagione di Sissi da parte della rete privata tedesca RTL, quella che distribuisce il servizio di streaming. Ma i telespettatori non vedono l’ora di continuare a seguire le vicende, tra storia e passione. L’avventura di Sissi, infatti, non può terminare così: stando alle anticipazioni dell’ultima puntata, la seconda stagione si concluderà con l’incoronazione dell’imperatore Franz, avvenuta nel giugno del 1867. Mancano ancora troppi passaggi, molti fondamentali, quindi è sempre più probabile che una terza stagione ci sarà.

Cosa sappiamo

Se da una parte la seconda stagione terminerà, salvo cambiamenti, con l’incoronazione di Franz, dall’altra i telespettatori sanno bene che la storia racconta altro. Ed è quindi probabile che la terza stagione di Sissi, serie tv di successo anche in Italia, si farà. La storia potrebbe arrivare fino al 10 settembre del 1898, quando l’imperatrice viene assassinata a Ginevra per mano di un anarchico. Quindi c’è ancora molto da raccontare e la serie tv di successo tedesca non si può fermare qui. Al momento non ci resta che aspettare e pazientare un po’ per capire se ci sarà o meno l’ufficialità.

Le repliche

Quello che è certo, però, è che tutti gli episodi di Sissi, della prima e della seconda stagione, sono disponibili in streaming e in replica sul portale Mediaset Play. In attesa di una terza e imperdibile parte, che quasi sicuramente ci sarà.