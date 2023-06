Sissi, la serie su Canale 5 dal 6 giugno 2023: repliche o nuove puntate?

La vita straordinaria e travagliata dell’imperatrice Elisabetta d’Austria-Ungheria, nota al mondo come Sissi, torna a incantare gli spettatori italiani con una serie tv evento che va in onda su Canale 5 dal 6 giugno 2023. Si tratta di una produzione tedesco-austriaca, diretta da Sven Bohse e interpretata da Dominique Devenport e Jannik Schümann nei ruoli dei protagonisti Sissi e Franz. La serie offre una visione moderna e originale della storia d’amore tra i due sovrani, ma anche delle sfide politiche e personali che hanno segnato il loro destino.

Sissi su Canale5, una storia d’amore tra passione e potere

La serie tv Sissi si compone di due stagioni, per un totale di dodici episodi. La prima stagione, già trasmessa in Germania, Francia, Belgio e Paesi Bassi, racconta l’incontro tra Sissi e Franz, il loro matrimonio e le difficoltà che devono affrontare per adattarsi alla vita di corte. Sissi è una giovane principessa bavarese, ribelle e anticonformista, che si innamora del cugino Franz, imperatore d’Austria. Franz è un uomo sensibile e idealista, ma anche vincolato dai doveri del suo ruolo e dalle pressioni della madre Sophie, arciduchessa di Baviera. Tra i due nasce una passione travolgente, ma anche contrastata da molti nemici e ostacoli. Sissi deve lottare per affermare la sua personalità e i suoi valori, contro le rigide convenzioni di corte e le ambizioni politiche degli altri stati europei. Franz deve difendere il suo amore per Sissi e il suo impero, minacciato da rivolte interne e da potenze esterne come la Prussia di Bismarck e la Francia di Napoleone III.

Seconda stagione

La seconda stagione, riprende la storia dopo la nascita del primo figlio di Sissi e Franz, Rudolf. La serie approfondisce le tematiche politiche dell’epoca, come la questione ungherese e la guerra franco-prussiana, ma anche le vicende sentimentali dei protagonisti. Sissi deve fare i conti con la sua fragilità psico-emotiva, le sue nevrosi e i suoi pensieri ossessivi, che la portano a prendere sempre più le distanze dal marito e dalla corte. Franz deve affrontare le seduzioni di altre donne, come la contessa Emanuelle Andrássy e l’imperatrice Eugenia de Montijo. Nel frattempo, il conte Andrassy si innamora di Sissi e cerca di conquistarla in ogni modo.

Come vedere la serie

La serie tv Sissi, in replica, va in onda su Canale 5 ogni martedì in prima serata a partire dal 6 giugno 2023. La prima stagione è composta da sei episodi, trasmessi in due blocchi da tre puntate ciascuno. La prima stagione si conclude il 13 giugno 2023. Non è ancora noto se e quando verrà trasmessa la seconda stagione, già andata in onda in Germania e Austria. Per chi non ha la possibilità di seguire la serie tv Sissi in diretta su Canale 5, c’è l’opzione dello streaming sulla piattaforma di Mediaset Infinity. Qui è possibile vedere gli episodi della serie in qualsiasi momento, anche da dispositivi mobili come smartphone e tablet. Basta registrarsi al sito o all’app di Mediaset Infinity e accedere alla sezione dedicata alla serie tv Sissi.