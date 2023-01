Skam Italia 6, quando esce su Netflix: data, chi è il protagonista e anticipazioni

Ormai è ufficiale, Skam Italia 6 si farà! I fan della seguita serie potranno dunque tirare un sospiro di sollievo e godersi i nuovi e tanto attesi episodi che, come sempre, saranno a cura di Cross Productions. Skam Italia 6 non solo si farà ma è già in produzione. La notizia arriva direttamente dai social di Netflix ed ecco per voi qualche piccola anticipazione.

Skam Italia 6, l’ufficializzazione social di Netflix

Nella foto che è stata condivisa ieri, giovedì 26 gennaio, dall’account Instagram di Netflix si vede il copione del primo episodio ma non si legge il titolo. Facendo un piccolo passo indietro è utile ricordare che per la quinta stagione Ludovico Bessegato aveva passato il testimone della regia a Tiziano Russo rimanendo, tuttavia, autore e showrunner con Alice Urciuolo. Inoltre, accanto al protagonista Francesco Centorame, Elia, avevano fatto capolino praticamente tutti gli amatissimi volti della serie, a partire da Beatrice Bruschi – nei panni di Sana- passando per Federico Cesari, Martino, Ludovico Tersigni – interprete di Giovanni- ed arrivando a Lea Gavino, Viola, e Nicole Rossi che interpretava Asia, per citarne solo alcuni. Ora, a fronte della nuova ed attesa stagione della serie, un importante interrogativo fa capolino nelle mente dei fan: chi sarà il protagonista della vicenda?

Le ipotesi sul possibile protagonista

La domanda pocanzi effettuata non è di facile soluzione ma le ipotesi a riguardo non mancano. La scelta del protagonista di Skam Italia 6 potrebbe, ad esempio, ricadere su Federica la quale nel corso delle precedenti stagioni non è mai davvero emersa. Ancora, sarebbe interessante approfondire la storia dei due personaggi Giovanni e Silvia, ognuno con le proprie peculiarità. La curiosità nei fan, che non vedono l’ora di scoprire tutti i dettagli su Skam Italia 6, è senza dubbio alle stelle ma l’attesa verrà certamente ricompensata.