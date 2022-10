Sofia Brixel de Il Collegio 7: chi è, età, sogno nel cassetto, il grave lutto in famiglia, Instagram

Il Collegio 7. Si riparte in quarta con una stagione tutta nuova e con tantissime novità entusiasmanti. Il collegio più famoso targato Rai riapre anche quest’anno i propri cancelli e, per la prima volta in questa settima edizione, i protagonisti saranno catapultati in un’altra epoca, precisamente nel 1958. Come si troveranno i ragazzi in questa nuova epoca? Certamente gli stimoli non mancheranno e nemmeno le sorprese.

Un’epoca di grandi cambianti, di boom economico e forti novità per l’Italia che alza la testa dopo la tremenda Seconda Grande Guerra. Tra i protagonisti, c’è anche Sofia Brixel. Conosciamola meglio insieme.

Chi è Sofia de il Collegio 7

La biondissima e giovanissima Sofia Brixel ha 16 anni e si è subito presentata come una ragazza della nuova generazione, cioè assolutamente consapevole del ruolo preminente che hanno i social nella nostra contemporaneità. Tuttavia, manifesta fin da subito una certa maturità a riguardo: nel suo video di presentazione disponibile su RaiPlay afferma: ”Sui social è bello parlare, ma ogni tanto bisogna fermarsi!” Il suo sogno nel cassetto? Diventare da grande una modella affermata, ma se non dovesse riuscire ha anche un piano B, cioè diventare una psicologa di tutto rispetto.

Il rapporto con la madre

La mamma, poi, è sempre la mamma. E, in questo caso, la madre di Sofia manifesta subito tutto l’affetto nei confronti della figlia: ”Quando mi dicono che bella che è Sofia, io rispondo che quello che è fuori non è per nulladi paragonabile a ciò che ha dentro”. Il rapporto che ha con sua madre è davvero unico. Ma Sofia ha anche una grave perdita alle spalle.

La grave perdita della sorellla

Cinque anni fa ha perso una sorella, e durante la sua clip non riesce a trattenere le lacrime quando si tocca l’argomento: ”Mi piacerebbe parlarle, raccontarle tutte le cose belle che mi stanno succedendo. Sarebbe davvero molto felice di tutto questo, perché proprio la prima edizione l’ho vista con lei. Ma non sono mai da sola, lei c’è sempre”. Ora Sofia è assolutamente convinta di dare il massimo, non solamente in questo format, ma nella vita in generale, perché ha ancora tanti traguardi da tagliare e grazie ai quali rendere orgogliosa la sua famiglia.

Instagram

Sofia Brixel, come anticipato, conosce molto bene il vero valore dei social nel mondo di oggi, e non disdegna di usarli per ottimizzare i suoi obietti: su Instagram vanta ben 52.9K follower.