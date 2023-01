Sofia Scalia di Me contro te: chi è, età, YouTube, Luigi Calagna, matrimonio, foto, Instagram e ultimo film

Sofia Scalia è Sofì del duo Me contro Te, con Luì, Luigi Calagna. Una formula vincente quella proposta dai due giovani che è stata capace di conquistare i bambini dai 6 ai 10 anni e anche i genitori. Ma andiamo a vedere più da vicino chi è Sofia Scalia, la content creator e influencer originaria di Palermo.

Chi è Sofia Scalia di Me contro Te

Sofia è nata a Palermo il 14 maggio del 1997 sotto il segno del Toro, ha frequentato il liceo Scientifico ed è approdata dapprima sul mondo dei social per poi sfondare con la creazione di Te contro Me insieme a Luigi Calagna che sono diventati due personaggi richiestissimi da bambini e teanager. Un successo che ha coinvolto anche il Movimento Italiano Genitori che ha dimostrato di apprezzare la coppia.

Il rapporto tra Luigi e Sofia e la proposta di matrimonio

Sofia e Luigi sono fidanzati dal 26 dicembre del 2012 e contano di sposarsi presto. La data era fissata già per il 2022, ma per impegni professionali hanno dovuto far slittare il matrimonio che contano, però, possa aver luogo quest’anno. La proposta è arrivata un anno fa sul lago di Como. Dopo 10 anni di fidanzamento forse il 2023 sarà l’anno nel quale pronunceranno il fatidico ‘Sì’.

I due hanno iniziato a girare i video quasi per gioco. Erano considerati strani nel loro paese di origine Partinico, finchè non è arrivato il successo che li ha spinti a trasferirsi a Milano dove vivono insieme in perfetta armonia. Sembra proprio che la coppia sia riuscita a trovare il giusto equilibrio non solo professionale, ma anche nella vita privata.

I film

Dopo la Vendetta del Signor S che ha incassato nove milioni e mezzo di euro, a seguire il Mistero della Scuola Incantata i loro follower sono in attesa dell’uscita dell’ultimo film: Me contro Te – Missione Giunga. Ma il successo di Luì e Sofì è molto più grande perché conta anche 13 libri, zaini, fumetti, felpe e da febbraio partiranno in tour. I due ragazzi, Luigi 30enne, Sofia 25enne hanno creato grazie alle loro idee e alla loro creatività un affare a sei zeri.

Instagram

Su Instagram Sofì e Luì sul profilo ‘mecontrote’ contano 1,5 milioni di follower