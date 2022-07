Soleil e Luca Onestini di nuovo insieme? Ecco cos’è successo

Soleil non ha bisogno di tante presentazioni. Conosciuta per il suo modo di fare “senza peli sulla lingua” e per essere sempre al centro del gossip, non si tira indietro alle nuove sfide. Neanche se queste prevedono un contatto stretto con l’ex ragazzo, Luca Onestini. I due infatti hanno fatto un programma insieme e non sono poche le voci di corridoio che confermano l’intesa tra i due: “Dal primo giorno non fanno altro che stuzzicarsi”.

Luca Onestini e Soleil di nuovo insieme?

No, in realtà, proprio il contrario. L’intesa tra i due rimane solo per un certo verso: “ancora non si sopportano”. Alcuni dei presenti nel programma La Pupa e il Secchione hanno infatti testimoniato che “approfittavano di ogni cosa per stuzzicarsi e darsi fastidio”.

Soleil, a Verissimo aveva poi detto:

“Di Luca quasi non mi ricordo più. Lo definisco un conoscente a malapena perché ormai sono passati anni. Non ci siamo mai più sentiti e neanche scritti. Non porto rancore, neanche nei confronti del fratello. Non m’interessa proprio”.

