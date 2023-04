Sonia Bruganelli in crisi con Paolo Bonolis? Cosa è successo

Tutto pronto per una nuova puntata di Verissimo in compagnia della conduttrice Silvia Toffanin. La puntata di oggi sarà ricca di sorprese e momenti importanti: arriverà in studio anche Sonia Bruganelli, la showgirl e imprenditrice, nonché moglie di Paolo Bonolis. Lei e il marito sono stati al centro di un ciclone di gossip che li voleva a un passo dal divorzio. Sarà vero? Ecco la loro risposta!

Sonia Bruganelli e la crisi con Paolo Bonolis

Ormai da settimane al centro del gossip c’è la coppia storica tra Sonia Bruganelli e il celebre presentatore Paolo Bonolis. Le voci sulla loro rottura sono state insistenti e diffuse su molti siti di gossip, tra cui Dagospia e Biccy. Una fonte anonima avrebbe rivelato: “Non si amano più, si vogliono bene ma non c’è altro”, ma le accuse non si fermavano qui. “Non possono lasciarsi per questioni economiche: troppi soldi in ballo, l’iter giuridico sarebbe troppo lungo e complesso”, insomma i pettegolezzi non sono stati lievi.

Cosa è successo davvero? Ecco gli indizi

Pareva che fossero ormai ai ferri corti, dopo 25 anni di matrimonio trascorsi insieme e dopo aver messo al mondo tre figli. Alcuni indizi hanno insospettito tutti i fan. Tra questi, Sonia Bruganelli sarebbe dovuta andare a Verissimo in compagnia della figlia Adele, ma l’intervista è stata annullata all’ultimo minuto. Poi lei ha condiviso un post su Instagram: “Il tempo non aggiusta le cose, te le fa capire. A sistemarle devi pensarci tu”. Insomma, sembravano chiari indizi di una rottura e di una fuga dalle telecamere e dalle interviste. “Non avrebbe saputo come rispondere alle domande sul divorzio” ha raccontato un’opinionista.

La smentita sui social

Tuttavia, sembra che Sonia Bruganelli non stesse fuggendo dalle telecamere, anzi. Decisamente scocciata di queste male lingue, ha deciso di pubblicare sul suo profilo un video insieme al marito Paolo Bonolis. Il video è girato di sera, sembrano all’interno di una piscina idromassaggio e sono molto rilassati. Scherzando, smentiscono tutte le voci e concludono: “Fatevi i ca..i vostri, smettetela di intromettervi nella vita degli altri”. Insomma, sembra essere stato tutto un falso allarme. Ecco il video completo della smentita: