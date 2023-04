Sonia Bruganelli a Verissimo, racconterà della crisi con Paolo Bonolis? Ultime news

Di recente Sonia Bruganelli e Paolo Bonolis sono finiti al centro dell’attenzione mediatica per via di una loro presunta separazione, poi smentita dai diretti interessati. Voci di corridoio che, come spesso accade in questi casi, si sono diffuse subito sul web, tanto da portare la coppia a smentire le indiscrezioni che, peraltro, si vociferava dovessero essere rese note durante la trasmissione Verissimo di Silvia Toffanin. Ora, domani, durante la puntata del talk show targato Mediaset l‘ex opinionista del GF parlerà dell’equivoco che l’ha vista protagonista? Ecco cosa sappiamo.

Grande Fratello Vip 8, Sonia Bruganelli non sarà opinionista? Ultime news

Di cosa parlerà Sonia Bruganelli ospite domenica a Verissimo

Domenica 23 aprile Sonia Bruganelli sarà ospite del salotto di Silvia Toffanin ma di cosa parlerà? L’ex opinionista del GF VIP, come lei stessa ha reso noto, apparirà sull’iconica poltrona del tallk show in compagnia di una persona speciale. Scartata l’ipotesi del marito, la persona speciale al fianco della Bruganelli sarà la loro figlia Adele. Nel corso dell’intervista con la padrona di casa Silvia Toffanin, la donna non parlerà, dunque, del suo matrimonio con il noto conduttore Paolo Bonolis, con il quale è felicemente sposata. I due non hanno, inoltre, alcuna intenzione di separarsi e lo hanno sottolineato a gran voce durante il video da loro postato in replica ai rumors che paventano una loro imminente rottura.

Gli altri ospiti di Verisimmo

Oltre alla Bruganelli quali saranno gli altri ospiti che si avvicenderanno nello studio della Toffanin sabato 22 e domenica 23 aprile? Per quel che riguarda gli ospiti di sabato in studio troveremo: l’attrice oggi 39enne e madre di due figli, Martina Stella, l’attivista Vladimir Luxuria, l’allieva di amici Federica, Antonia Liskova, Milena Miconi, Paola Caruso e, infine, Kodo Nishimura. Domenica invece, nel salotto targato Mediaset ecco che saranno pronti a raccontarsi a tu per tu con la padrona di casa la già menzionata Sonia Bruganelli e sua figlia Adele, Roberto Bolle, Romina Power e Yari Carrisi Power e, infine, i Pooh.