Grande Fratello, ritorno al passato: addio ai vip… tornano i nip

Grande Fratello… cambia. Si torna alle origini, a quando il reality vedeva come protagonisti non più personaggi noti del mondo dello spettacolo, della cultura, ma gente comune. Il cambiamento arriva per volontà dei vertici dell’azienda Mediaset, e precisamente da Pier Silvio Berlusconi. Perché la verità è che, come finisce l’appuntamento con il GF, così si ricomincia a lavorare in vista dell’appuntamento dell’anno successivo. E il format per il 2023-2024 prevede modifiche sostanziali.

Dopo i primi anni il reality ha dovuto scegliere ‘vip di serie B’

È stato Dagospia a fornire indiscrezioni sulla prossima stagione del reality che tornerà ad essere incentrato sui ‘nip’. La decisione nasce anche dalla necessità di ricorrere a personaggi meno famosi di quelli che era solito ospitare il Grande Fratelli Vip. Dopo i primi anni nei quali si è registrata una grande ondata di personaggi famosi, questi ultimi hanno iniziato a scarseggiare e la scelta è dovuta cadere su figure assai meno note che, in più occasioni, secondo le manifestazioni di dissenso manifestate proprio da Berlusconi, avrebbero fatto cadere in programma nel ‘trash’.

La gente comune torna a essere protagonista del programma

Dopo la conclusione del programma che ha visto la vittoria di Nikita Pelizon, gli autori del programma sono già tornati al lavoro e la decisione è di far entrare nella casa più spiata dagli italiani, nella prossima edizione, solo gente comune. Persone sconosciute con le quali il pubblico si immedesima e che, nei primi tempi del Grande Fratello, sono state capaci di portare il programma in auge.

Un cambiamento di format che non escluderà la conferma della conduzione. Al timone del programma, infatti, sarebbe previsto, anche per il prossimo anno Alfonso Signorini, che riesce a catalizzare l’attenzione sul programma facendo registrare buoni risultati di ascolti. Anche la durata potrebbe subire delle modifiche e durare molto meno di quanto accaduto nelle ultime edizioni: tre mesi.