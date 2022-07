Sonia Bruganelli: ‘Preferisco pagarmi un aereo privato piuttosto che aspettare ore in aeroporto’. Scoppia la polemica

Continua a far parlare di sé Sonia Bruganelli, l’opinionista del GF VIP (confermata anche per la prossima edizione insieme a Orietta Berti) e moglie di Paolo Bonolis. Questa volta a far discutere, tra non poche polemiche, un post pubblicato su Instagram: Bruganelli comodamente seduta su una poltrona, in aereo. Ovviamente privato. Niente di strano, se non fosse per la didascalia provocatoria che ha fatto scatenare gli internauti.

Cosa ha detto Sonia Bruganelli sugli aerei

“Giuro che prima o poi la smetto… per ora però preferisco pagarmi un aereo privato piuttosto che aspettare ore in aeroporto, rischiare di vedere annullato il mio volo, perdere bagaglio che arriverebbe forse a Toronto , riprendermi il covid e fare storie dove insulto tutte le compagnie low cost chiedendo ai miei follower di repostare il mio messaggio”. Questa la didascalia sotto la foto che ha fatto infuriare il mondo del web. Il messaggio della Bruganelli, ‘spaparanzata’ sul suo jet privato, arriva in un periodo critico per le compagnie aeree, tra scioperi, proteste. E cittadini che devono fare i conti con ritardi, cancellazioni, rientri e partenze complicate.

L’ira su Instagram

Gli utenti non hanno certo perso tempo e hanno commentato la foto, dal tono provocatorio. C’è chi ha affermato che Sonia Bruganelli con i suoi soldi può fare ciò che vuole e chi, invece, ha trovato il post di cattivo gusto. Con una certezza: che sia in aereo, in televisione o a casa, la Bruganelli sa sempre come far parlare di sé.