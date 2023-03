Sonny Di Meo e Sara Shaimi di Uomini e Donne si sposano: ecco quando

Sara Shaimi e Sonny Di Meo si sposano domenica 5 marzo: con una Instagram story rendono pubblica la lieta notizia. Le nozze arrivano dopo i mesi turbolenti tra crisi e il tradimento dell’ex corteggiatore con Aurora Colombo.

Il matrimonio tra Sonny Di Meo e Sara Shaimi

Sara Shaimi e Sonny Di Meo si sposano. La coppia nata a Uomini e Donne nel 2020, un mese fa annunciava il ritorno di fiamma dopo la breve relazione tra l’ex corteggiatore e Aurora Colombo: con alcune Instagram stories oggi svelano che tra pochi giorni convoleranno a nozze. “Ci siamo quasi, non vedo l’ora del mondo che ci aspetta. Ti amo” ha scritto a lui a corredo di un video romantico, “Manca poco e ci vediamo” il commento di lei.

Era circolata voce che lui per riconquistarla le avesse regalato un anello, nelle ultime ore sarebbe arrivata la conferma ai rumors. “Sara e Sonny si sposano, il matrimonio avverrà domenica 5 marzo” è la stories aggiunta da Amedeo Venza e condivisa da entrambi. Il 31 gennaio l’ex tronista raccontava che avevano chiarito perché “l’amore non è mai mancato e non ci ha permesso di rimanere separati”. Il tradimento con Aurora Colombo sarebbe ora un ricordo lontano: “Dopo aver compreso i motivi che ci hanno porato a commettere gravi errori, ci siamo ritrovati”.

La storia tra Sara Shaimi e Sonny Di Meo è iniziata nello studio di Uomini e Donne, nel giugno 2020 hanno lasciato il programma insieme. E due anni dopo – lo scorso dicembre – sembrava che il loro amore fosse arrivato al capolinea: l’ex tronista annunciò la rottura, parlando di un tradimento del suo (ormai ex) fidanzato. Spuntarono le foto ufficiali di Sonny Di Meo e Aurora Colombo, ex volto del dating show che corteggiava Luca Salatino, ma qualcosa tra loro non sarebbe andato secondo i piani: a fine gennaio, Sara Shaimi con una story raccontava del ritorno di fiamma spiegando di avere avuto le rassicurazioni di cui aveva bisogno per tornare a vivere la sua relazione serenamente. “Vivremo insieme perché la distanza è stata uno dei motivi di tantissimi problemi” scrisse. Hanno deciso ora di coronare il loro amore unendosi in matrimonio.