“Sono stata raccomandata da lui per partecipare a Sanremo…”. Sabrina Ferilli gela il pubblico: l’ha detto davvero

Sabrina Ferilli ospite della terza puntata del Festival di Sanremo. Irresistibile come sempre, la showgirl è salita sul palco dell’Ariston per presentare la fiction Gloria pronta a partire sulla Rai. Ma come sempre non poteva mancare l’ironia che la contraddistingue: ecco cosa ha detto.

Dopo la partecipazione di due anni fa, torna a Sanremo la grande e amatissima dal pubblico Sabrina Ferilli. E lo fa in una puntata davvero speciale in cui di certo le emozioni non sono mancate: dal ritorno di Eros Ramazzotti, a Gianni Morandi fino all’attore Russel Crowe. Tornando alla Ferilli, se allora nel 2022 l’attrice romana aveva preso parte al Festival come co-conduttrice, stavolta l’ha fatto in veste di ospite. Ma soprattutto per presentare la nuova fiction Rai di cui sarà la protagonista (si parte il 19 febbraio in prima serata). Inutile a dirsi, la platea dell’Ariston le ha riservato un’accoglienza calorosa con un lungo applauso. Del resto la sua presenza è davvero una garanzia.

La battuta della Ferilli a Sanremo: cosa ha detto ad Amadeus

Ma il suo ingresso a Sanremo è stato anche l’occasione per un divertente siparietto con Amadeus che ha tirato in mezzo anche il figlio del conduttore. Sì avete capito bene. “Ammazza quanto sei cresciuto”, ha detto l’attrice. “Sapete? Se due anni fa ho condotto il Festival è stato proprio grazie a lui. Si può dire che sono stata raccomandata dal figlio di Amadeus!“. Ovviamente una battuta, che ha generato però risate e applausi.

La nuova fiction Rai Gloria con Sabrina Ferilli

Scherzi a parte Sabrina Ferilli ha avuto lo spazio per presentare la nuova serie che la vedrà protagoniste in tre prime serate su Rai 1, quelle del 19, del 26 e 27 febbraio. La fiction, intitolata Gloria, vede nel cast anche, tra gli altri, Massimo Ghini, Emanuela Grimalda, Martina Lampugnani, Sergio Assisi, e Luca Angeletti.

Ma di cosa parla? La protagonista della storia è Gloria Grandi, alias la Ferilli, una diva del cinema finita nel dimenticatoio. Il suo obiettivo è quello di tornare al cinema abbandonando il piccolo schermo che non reputa alla sua altezza. Non tutto però andrà secondo i suoi piani. Regista di questo nuovo lavoro Rai Fausto Brizzi. E allora non ci resta che attendere la settimana prossima per saperne di più.