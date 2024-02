Scaletta terza serata Sanremo 2024: orario cantanti, ordine canzoni

Terza serata del festival di Sanremo. Oggi vedremo sul palco dell’Ariston i 15 cantanti che non si sono esibiti ieri: disponibili intanto le prime due classifiche (non cumulative) redatte con i voti della sala stampa – prima serata – e di radio e tv ieri sera. Vediamo intanto il programma di oggi giovedì 8 febbraio.

Sono già andate in archivio le prime due puntate di questa 74esima edizione del Festival della canzone italiana. In questi giorni abbiamo ascoltato tutti i brani dei 30 big in gara, 15 quelli visti in tv ieri sera e altrettanti quelli che si esibiranno oggi. In classifica intanto, confrontando le due graduatorie fin qui diffuse (di puntata e non sommate tra loro) iniziano ad esserci i primi indizi circa i possibili vincitori di Sanremo 2024. E le sorprese di certo non mancano. Per quanto riguarda scaletta e ordine delle canzoni di stasera il tutto sarà noto come sempre nel corso della mattinata.

Geolier il più amato dal pubblico a casa: ‘reggono’ Loredana Berté e Mahmood

Partiamo intanto dall’ultima classifica diramata stanotte. Abbiamo infatti conosciuto gli altri cantanti della “top 5” di Sanremo frutto del voto combinato (con peso ugualmente distribuito al 50%) tra la giuria composta dalle radio e soprattutto del pubblico a casa con il televoto. Ebbene, a trionfare, ma era prevedibile è stato Geolier seguito da Irama. Terza Annalisa mentre a chiudere la graduatoria troviamo Loredana Berté e Mahmood.

Se incrociamo i risultati con la classifica della prima puntata ci accorgiamo subito che alcuni artisti si sono confermati tra i preferiti di questo Festival. Con il “plus” di aver ricevuto giudizi favorevoli da platee di votanti molto diverse tra loro. E’ il caso ad esempio della Berté, prima dopo la serata di martedì e ieri sera quarta, o di Mahmood entrambe le volte finito quinto. Che tra loro si nasconda dunque il nome del possibile vincitore del Festival? Chissà.

Chi canta stasera a Sanremo: elenco artisti terza puntata 8 febbraio

A differenza di ieri, quando non conoscevamo la rosa dei 15 cantanti che si sarebbero esibiti sul palco dell’Ariston, oggi è diverso considerando che a cantare saranno proprio quelli rimasti “a riposo” ieri. O meglio, più che a riposo li abbiamo visti impegnati nell’inedito ruolo di presentatori dei colleghi in gara. E oggi i ruoli si invertiranno. Intanto però ricapitoliamo il tutto. A cantare nella terza puntata saranno:

Ghali

La Sad

Mr Rain

Diodato

Rose Villain

Bnkr44

Santi Francesi

Alessandra Amoroso

Il Tre

Angelina Mango

Fiorella Mannoia

Sangiovanni

Maninni

I Ricchi e Poveri

A che ora cantano gli artisti a Sanremo: scaletta ufficiale, segui la diretta

Resta da capire tuttavia l’ordine chiaramente con cui saliranno sul palco – con il relativo orario da scaletta – e soprattutto da chi saranno annunciati. Se infatti il co-conduttore della serata sarà Teresa Mannino, saranno i cantanti che si sono esibiti ieri ad annunciare l’esibizione di quelli di oggi. Sulla scia di quanto visto ieri nel corso della conferenza stampa, potremmo quindi assistere ad un secondo sorteggio che renderà noti gli abbinamenti e, a seguire, l’ordine di ingresso sul palco.

