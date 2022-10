Sopravvissuti, anticipazioni seconda puntata 10 ottobre 2022: trama episodi

L’attesa è finita perché su Rai 1 finalmente ha debuttato Sopravvissuti, la nuova serie che vede tra i protagonisti l’attore Lino Guanciale. Al centro della fiction, tra gialli e misteri da risolvere, una barca di nome Arianna, un viaggio e dodici passeggeri. Che poi spariranno dal rader, per essere ritrovati un anno dopo, al largo delle coste venezuelane. Ma cosa succederà nel corso della seconda puntata che, salvo cambiamenti del palinsesto, andrà in onda lunedì 10 ottobre, sempre in prima serata?

Le anticipazioni dei prossimi episodi di Sopravvissuti

Stando alle anticipazioni, nel primo episodio dal titolo ‘Alla deriva’, i superstiti dovranno riparare una falla e inizieranno a nascere i primi scontri. La tensione è alle stelle, l’agitazione rende il clima ancora più complicato. Lea, intanto, rivedrà sua sorella Adele, mentre al centro anche le storie di Nino, che dovrà fare i conti con il passato.

Nel secondo episodio dal titolo ‘Stranieri’ i superstiti dovranno salvare una donna. Anita, nel frattempo, è sempre più scossa e chi è riuscito a sopravvivere cercherà, con non poche difficoltà, a riprendersi in mano la vita.

Dove vedere le repliche

Sono 12 gli episodi di Sopravvissuti, due per ogni serata. Quindi, salvo cambiamenti del palinsesto, la serie tv dovrebbe giungere al capolinea il 7 novembre. Ricordiamo che tutte le puntate sono disponibili anche in streaming e in replica sul portale (gratuito) Rai Play.