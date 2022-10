Sopravvissuti, anticipazioni seconda puntata: trama episodi, cast, replica e streaming

Dopo il debutto e il successo della prima puntata andata in onda la scorsa settimana, è tutto pronto per un altro e imperdibile appuntamento con Sopravvissuti, la serie tv che vede tra i protagonisti Lino Guanciale. Al centro la barca Arianna, che dopo una tempesta viene ritrovata al largo delle acque del Sudamerica: molti sono morti, i sopravvissuti sono pochi. Ma nascondono qualcosa? Cosa è successo a bordo?

Le anticipazioni di Sopravvissuti di lunedì 10 ottobre

Stando alle anticipazioni, nell’episodio di oggi vedremo i sopravvissuti, tra presente e passato. Con un compito: riparare una falla a costo di grandi sforzi. A bordo ci sono le prime tensioni, i primi conflitti, mentre nel presente una vita normale sembra difficile. Lea rivede sua sorella Adele, Nino è ossessionato dai fantasmi, Luca riesci a stargli accanto. Ma cosa nascondono?

Cast attori

Nel cast di Sopravvissuti troviamo:

Lino Guanciale

Stefi Celma

Pia Lanciotti

Alessio Vassallo

Barbora Bobulova

E tanti altri attore, anche molto giovani.

Quante puntate sono e dove vedere le repliche

Sono 12 gli episodi di Sopravvissuti, due per ogni serata. Quindi, salvo cambiamenti del palinsesto, la serie tv dovrebbe giungere al capolinea il 7 novembre. Ricordiamo che tutti gli episodi sono disponibili in replica e in streaming sul portale Rai Play.