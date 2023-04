Soraia Ceruti ha tradito Luca Salatino? Ultime news sulla coppia di Uomini e Donne

Luca Salatino, ex tronista di Uomini e Donne nonché concorrente dell’ultima edizione del GF VIP, e la ‘sua’ Soraia si sono lasciati? Da settimane questa è la domanda che i fan si pongono: niente più foto insieme sui social, niente storia su Instagram come avevano abituato tutti. Sui loro profili c’è silenzio: Soraia ha deciso di metterlo addirittura in modalità privata, Luca condivide solo scatti del suo lavoro come chef. Niente, però, sul loro amore. Che sembrerebbe essere giunto al capolinea. Ma sarà davvero così?

Luca Salatino e Soraia si sono lasciati davvero?

Da giorni non si fa altro che parlare della crisi tra Luca Salatino e Soraia Ceruti. I due si sono conosciuti sotto i riflettori: lui era il tronista, lei la corteggiatrice e il loro amore è nato nel salotto di Uomini e Donne. Poi, insieme, sono ricomparsi in tv pochi mesi dopo la scelta, che ha emozionato il pubblico di Canale 5: Luca ha partecipato al GF VIP, poi ha deciso di lasciare il reality show di Alfonso Signorini prima dei tempi per stare con Soraia. Troppo forte la mancanza, tanti i progetti da fare insieme. Almeno così sembrava. Da settimane i due sono ‘scomparsi’ sui social e i fan hanno notato l’assenza: d’altra parte, il loro amore è nato sotto i riflettori ed è normale che l’attenzione sia tanta. Difficile, insomma, mantenere la privacy. Ma cosa è successo? Si sono lasciati davvero?

Il ‘presunto’ tradimento di lei

L’esperta di gossip Deianira Marzano ha mostrato diversi messaggi, che le sono arrivati in privato su Instagram. E quasi tutti parlano di tradimento da parte di Soraia. C’è chi insinua che la corteggiatrice abbia lasciato Luca per un altro ragazzo e che i due stiano già vivendo insieme. Ma sarà davvero così? O si tratta di una notizia falsa? Diversi fan di Como, città dove è nata la bella Soraia, hanno spiegato di aver visto la ragazza con un altro giovane e i due sarebbero stati notati anche a Napoli. Solo amicizia? O qualcosa di più?

Al momento non c’è certezza di nulla, solo tante voci che circolano sul web. “Si vocifera che durante il suo percorso da tronista e anche dopo la scelta Soraia, mentre era nella casa del GF VIP, abbia ricevuto diverse segnalazioni sul comportamento di Luca, non proprio da fidanzato, ma anche su cose passate” – si legge nell’ultima storia pubblicata dalla Marzano. Quello che è certo è che l’ultima foto di Luca e Soraia insieme, innamorati, risale a due mesi fa. Da quel momento il silenzio. E questo non lascia certo presagire nulla di buono, ma chissà…magari ci sorprenderanno e spiegheranno tutto sui social. Lì dove sono seguiti e lì dove, inevitabilmente, impazza il gossip.