Luca Salatino e Soraia si sono lasciati? Ultime news sulla coppia nata a Uomini e Donne

Luca Salatino e Soraia sono in crisi. Questo è il rumor che sta facendo impazzire i social nelle ultime ore. Ancora news da Uomini e Donne, il programma di Maria De Filippi che tiene incollati allo schermo milioni di italiani ogni settimana. La coppia è stabilmente ufficiale da tempo e i due si sono conosciuti proprio nello show della moglie di Costanzo, ma ora cosa sta succedendo ai due?

Luca Salatino e Soraia in crisi?

Lo chef romano ha partecipato anche all’ultima edizione del GF Vip, dove più volte ha pianto a causa della mancanza della sua anima gemella, Soraia. L’idea di starle lontano lo disturbava molto, al punto che un giorno ha preso una decisione drastica: abbandonare il reality di Alfonso Signorini. Nonostante tutto sembrasse andare a gonfie vele, adesso un pettegolezzo circola: la coppia sarebbe in crisi.

L’esperta di gossip Deianira Marzano ha parlato di una crisi di coppia fra Luca Salatino e Soraia Ceruti. Tramite Instagram, ha dichirato: “Posso dire che ho delle cose da riportare. Da persone vicino alla coppia, pare che le cose non vadano per niente bene. Lei si sarebbe annoiata di lui per varie cose che sanno loro ma sono in fase decisionale“.

La crisi tra i due è una montatura? I dettagli

Secondo Pipol Gossip invece Luca Salatino e la fidanzata Soraia Ceruti non starebbero attraversando alcuna crisi di coppia, anzi, potrebbe trattarsi di una montatura per partecipare a Temptation Island. Se questa fosse la reale intenzione sarebbe una perdita già in partenza: la moglie di Costanzo ha deciso che non inserirà nessun personaggio famoso nel nuovo cast di Temptation Island.