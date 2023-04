Uomini e Donne, Luca Salatino e Soraia in crisi? Ultime news

Uomini e Donne non si smentisce mai, anche nella puntata di oggi, dove al centro studio, per il trono di Nicole, è successo davvero di tutto. Un bigliettino segreto è circolato tra Nicole e Andrea, e la cosa non ha fatto molto piacere all’interno dello studio. Ma per voi, abbiamo un’altra questione: Luca Salatino e Soraia in crisi. Vediamo quali sono le news che abbiamo a disposizione.

Luca Salatino e Soraia di Uomini e Donne sono in crisi?

Stando ai rumors e alle voci di corridoio che stanno circolando, i protagonisti di Uomini e Donne, Luca Salatino e Soraia Ceruti, potrebbero essere sull’orlo di una crisi sentimentale e relazionale, o comunque un momento di tensione generale della loro vita di coppia. Alcune indiscrezioni di gossip, riferiscono che i due avrebbero passato le festività pasquali non insieme, ma separati. Questo fatto è andato subito sul banco degli imputati del gossip, non è passato inosservato e da quel momento hanno iniziato a girare le voci di una possibili crisi tra di loro. Proprio sui social, poi, Deianira Marzano ha detto di aver ricevuto informazioni più dettagliate e precise da fonti molto vicine a Luca e Soraia, le quali avrebbero confermato le difficoltà che la coppia sta vivendo. Deianira Marzano ha detto: “Da persone vicino alla coppia, pare che le cose non vadano per niente bene. Lei si sarebbe annoiata di lui per varie cose che sanno loro ma sono in fase decisionale”.

La situazione tra i due ad oggi

Ricordiamo, intanto, che il mese scorso non è stato uno dei momenti migliori per Luca Salatino. Il ragazzo, infatti, aveva subito un intervento chirurgico alla schiena per risolvere un problema a causa del quale non poteva continuare a praticare pugilato. Ma oltre alla questione fisica, ora sembra esserci anche una problematica di tipo amoroso e sentimentale con la sua compagna Soraia Ceruti. E così, Soraia Ceruti ha reso privato il suo profilo Instagram, mentre Luca Salatino ha deciso di trascorrere le vacanze di Pasqua a Roma, senza la sua amata. Come andrà a finire questa momentanea lontananza?