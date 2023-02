Tiziana di Uomini e Donne del Trono Over: chi è, età, lavoro, Rosario

Tutto pronto per il classico appuntamento pomeridiano di Canale 5 con Uomini e Donne, il dating show più amato e seguito dal pubblico. Protagonisti, per chi non lo sapesse, dame e cavalieri, ma anche giovani che sono lì, nel salotto della De Filippi, per cercare l’amore. Proprio come sta cercando di fare Tiziana, una nuova dama del parterre femminile del trono Over, che ha deciso di mettersi in gioco e di frequentare Rosario, cavaliere napoletano.

La conoscenza tra Tiziana e Rosario a Uomini e Donne

Tiziana è una nuova dama del parterre femminile del trono Over di Uomini e Donne e ha deciso di partecipare alla trasmissione, un po’ come tutti, per innamorarsi. Di lei non abbiamo molte informazioni, ma impareremo sicuramente a conoscerla durante il suo percorso. Che è appena iniziato. Sappiamo che sta conoscendo meglio Rosario, un cavaliere napoletano. I due, stando a quanto hanno raccontato, sono usciti più volte, ben 7. Eppure non c’è mai stato un bacio.

“Voglio sapere come mai, non ti interesso fisicamente?” – ha detto più volte Tiziana. E Rosario ha risposto: “Non c’è attrazione fisica, non è scattato”.

Fine della frequentazione?

Tiziana ha più volte chiesto a Rosario di sapere la verità. E ora al centro dello studio la risposta è arrivata. A quanto pare, nonostante le numerose uscite insieme, tra cene e discorsi in camera da letto, non è scattata la scintilla. E dal punto di vista fisico non c’è alchimia.