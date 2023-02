Uomini e Donne, anticipazioni 22 febbraio 2023: ultime news su Carola e Federico, trono over o classico oggi

Dopo aver visto al centro dello studio Alessandro e Pamela, che hanno deciso di lasciare la trasmissione mano nella mano con tanto di anello, e la discussione tra Armando Incarnato e l’opinionista Gianni Sperti, convinto che il cavaliere non sia lì per costruire qualcosa di bello, oggi torna Uomini e Donne, il dating show più amato e seguito dal pubblico di Canale 5. Cosa vedremo nella puntata? Maria De Filippi lascerà spazio a dame e cavalieri del trono Over o i riflettori verranno puntati sui troni di Lavinia e Federico, che sono a un passo dalla scelta?

Carola si dichiara a Federico oggi a Uomini e Donne

Stando alle anticipazioni riportate da Lorenzo Pugnaloni sulla pagina Uominiedonneclassicoeover, oggi probabilmente si lascerà spazio al tronista Federico, che la prossima settimana dovrebbe scegliere. A quanto pare Carola, dopo i vari alti e bassi, ha deciso di dichiararsi a lui con una lettera: lo ama, prova forti sentimenti. Alice, invece, si sentirà un po’ in difficoltà e troverà l’appoggio di Gianni, che l’ha sempre sostenuta. Chi delle due sarà la fortunata?

Il trono di Lavinia e le sue esterne

Ma non finisce qui. Probabilmente verrà lasciato spazio anche a Lavinia, che ha portato in esterna Alessio Campoli. Come reagirà Alessio Corvino? E perché a San Valentino non le ha fatto nessuna sorpresa? Se ne parlerà oggi, o nei prossimi giorni, in studio.

Riccardo Guarnieri corteggia Cristina

Per quanto riguarda il trono Over, invece, i riflettori potrebbero essere puntati su Riccardo Guarnieri. Archiviata la conoscenza con Michela, il cavaliere di Taranto ha deciso di mettersi in gioco e ha iniziato a corteggiare Cristina. D’altra parte, lui ha sempre palesato il suo interesse, ma i fiori non bastano. Cristina sembrerebbe essere interessata solo ad Armando. Ci sarà un lieto fine?

Non ci resta che seguire la puntata di oggi, a partire dalle 14.45, per scoprire cosa succederà!