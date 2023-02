Uomini e Donne, anticipazioni registrazione oggi: la scelta di Federico tra Carola e Alice

Continua ad appassionare i telespettatori Uomini e Donne, il dating show di Canale 5 che da più di 20 anni tiene compagnia al pubblico da casa. Tra storie d’amore che nascono, matrimoni, ma anche polemiche, confronti e scontri duri. Protagonisti, per chi non lo sapesse, cavalieri e dame del trono Over, ma anche giovani, che sono lì, nello studio della De Filippi con un unico obiettivo: innamorarsi. E oggi, stando alle anticipazioni fornite dall’esperto Lorenzo Pugnaloni, che segue la trasmissione e fornisce i particolari sul blog Uominiedonneclassicoeover, verrà registrata la puntata. Quella, forse, della scelta di Federico Nicotera.

Chi ha scelto Federico Nicotera tra Carola e Alice a Uomini e Donne?

Se da una parte Lavinia, la giovane tronista, ha chiesto più tempo ai suoi corteggiatori, che in realtà hanno iniziato da poco a manifestare il proprio interesse, tra regali e sorprese, dall’altra Federico Nicotera sembra essere pronto per la scelta. E oggi pomeriggio, molto probabilmente, verrà registrato proprio quel momento. Le poltrone rosse che arrivano in studio e si spera i petali che scendono dall’alto.

Federico Nicotera, giovane ingegnere romano con un passato difficile alle spalle, ha deciso di mettersi in gioco e di conoscere meglio due ragazze, dopo un lungo e tortuoso percorso. Fatto di gelosie, incomprensioni, ma anche di baci e complicità. Stiamo parlando di Carola Carpanelli, giovane di Varese e Alice Barisciani, di Siena. Tra le due ‘rivali’ si nasconde la scelta.

La registrazione di oggi di Uomini e Donne

Nell’ultima puntata, quella andata in onda venerdì, al centro dello studio abbiamo visto Federico Nicotera discutere, per l’ennesima volta, con Carola. Lei non riesce ad accettare la presenza di Alice e anziché andare avanti tende a chiudersi a riccio, a difendersi. Secondo gli opinionisti, però, si tratta solo di un capriccio e non di vero interesse. Dall’altra parte Alice, una ragazza che ha sempre dimostrato di tenerci a Federico e che, dopo aver visto tutte quelle attenzioni, ha deciso di abbandonare lo studio in preda a una crisi di panico. Il tronista l’ha seguita in camerino: cosa sarà successo tra i due?

Oggi, o al massimo domani, a quanto pare verrà registrata la scelta di Federico. Lui, d’altra parte, lo aveva già annunciato: mancava davvero poco. E ora, forse, il momento è arrivato. Chi sceglierà tra Alice e Carola? La ‘fortunata’ dirà il fatidico sì e i due si vivranno la storia lontano dai riflettori? Chissà…Non ci resta che pazientare ancora un po’!

In aggiornamento