GF VIP, Luca Salatino ‘contro’ Micol e Tavassi: cosa ha detto l’ex concorrente

La settima edizione del GF VIP è agli sgoccioli ma le polemiche, così come i rumors sul possibile vincitore del reality non tardano ad arrivare. Dopo quanto accaduto con la madre di Tavassi, la quale su twitter ha puntato il dito contro la redazione del reality, ecco che anche Luca Salatino – ex gieffino e volto di Uomini e Donne – ha avuto qualcosa da dire.

GF VIP, Edoardo Tavassi rischia la squalifica nella finale del 3 aprile? Ecco perché

Cosa ha detto l’ex gieffino Luca Salatino

Ospite del programma Turchesando, in onda su Radio Cusano Campus, Luca Salatino ha parlato della propria esperienza al Grande Fratello, del suo recente intervento alla schiena, svelando anche con chi dei coinquilini ha mantenuto un contatto: ‘Non mi sono pentito di essere uscito. A 31 anni vivo di impulsi e emozioni, la cosa più bella è usare il cuore. Il mio l’avevo dato e pensavo di aver dato tutto. Ci vogliono più p***e per prendere queste decisioni che vivere di inerzia. La prima cosa che ho detto a Soraia è stato chiedere come stesse’ dichiara l’ex gieffino che poi aggiunge: ‘Mi sono trasferito a Como, ho fatto un intervento alla schiena, bisogna recuperare il nervo che è un po’ danneggiato. Serve pazienza’.

Il possibile vincitore e il legame Tavassi- Incorvaia

Rispetto poi ai legami con gli ex coinquilini che restano ancora saldi Salatino afferma di sentire ancora Elenoire Ferruzzi, Patrizia Rossetti, Antonino Spinalbese e Amaurys Perez. Inoltre, l’ex tronista di Uomini e Donne non ha poi perso l’occasione per svelare chi secondo lui trionferà in questa edizione del reality: ‘Con Nikita Pelizon avevo un buon rapporto. Pure Oriana Marzoli è così com’è, non si è mai nascosta. Penso vincerà lei. Preferirei loro due’. Piuttosto duro è apparso invece il giudizio sulla coppia formata da Micol Incorvaia e Tavassi: ‘Non li vedo bene, mi ricordo che una volta uno di loro mi disse: “dopo due mesi non sento ancora le farfalle nello stomaco”.