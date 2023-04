GF VIP, la mamma di Edoardo Tavassi contro il programma: ‘Non c’è nella foto dei finalisti’, cosa è successo

Nonostante la settima edizione del Grande Fratello Vip sia agli sgoccioli, prevista questa sera la finale che decreterà il vincitore, le polemiche sono dietro l’angolo. Teatro di confronto la piattaforma Twitter dove la madre del vippone Edoardo Tavassi protesta per il trattamento che la produzione del reality sta riservando al figlio. Qual è la motivazione alla base della polemica, cosa sarà accaduto?

La polemica su Twitter della madre di Edoardo Tavassi

Al centro del contendere il mancato inserimento della foto di Tavassi tra i finalisti di questa edizione del Grande Fratello. Mancanza che non è passata inosservata alla madre del gieffino la quale su Twitter ha protestato per il trattamento che la produzione sta riservato al vippone: ‘Ovviamente si sono dimenticati di mettere Edoardo nelle foto dei finalisti. Manca solo lui. Fino alla fine!’. Queste le parole della donna, un cinguettio amaro il suo che ha lasciato intendere come la produzione della trasmissione abbia, fino alla fine, riservato un diverso trattamento ad Edoardo Tavassi.

Ovviamente si sono dimenticati di mettere Edoardo nelle foto dei finalisti. Manca solo lui 😏

Fino alla fine! #incorvassi #gfvip https://t.co/T1t8uZMbg0 — E F (@EmanuelaFuin) April 2, 2023

Il cinguettio della madre di Tavassi non è passato inosservato ai suoi beniamini i quali non hanno perso l’occasione per farle notare che il Grande Fratello, sui suoi account social, starebbe cambiando ogni giorno le foto dei finalisti protagonisti dei post pubblicati fino alla finale. ‘Stanno alternando i concorrenti ogni giorno’, hanno fatto notare alla signora, la quale però non è apparsa convinta: ‘Dovrebbero metterti tutti ogni volta’, ha poi detto.

I finalisti

La finale del Grande Fratello Vip è prevista per questa sera, lunedì 3 aprile, in prima serata su Canale 5. Ancora una volta i colpi di scena, le emozioni e le sorprese non mancheranno, per una serata davvero ricca ed imperdibile! Ma chi sono i vipponi arrivati a quest’ultimo, ambito step? La prima finalista scelta dal pubblico è stata Oriana Marzoli, a seguire poi Micol Incorvaia, Sofia Giaele De Donà, Edoardo Tavassi e Nikita Pelizon. Resta solamente un posto libero e questa sera il pubblico sarà chiamato a decidere tra Milena Miconi ed Alberto De Pisis. Il più votato accederà alla finalissima.