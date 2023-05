Sorelle per sempre, il film su Rai 1 domenica 28 maggio 2023: storia vera, cast, trama e trailer

Sorelle per sempre. È questo il film per la tv del 2021 che domenica 28 maggio, salvo cambiamenti del palinsesto, andrà in onda su Rai 1, a partire dalle 21.30 circa, subito dopo lo speciale di Affari Tuoi. Si tratta, per chi non lo sapesse, di una pellicola ispirata alla storia vera di due ragazze di Mazara Del Vallo, che sono state scambiate in culla in ospedale il 1 gennaio del 1998. Ecco tutte le informazioni, dalla trama al cast.

La storia vera del film ‘Sorelle per sempre’ su Rai 1

Sorelle per sempre, come anticipato, è un film tratto da una storia vera ed è ambientato a Mazara del Vallo, in Sicilia, nei primi anni 2000. È la storia di due bambine scambiate in culla in ospedale, che sono poi tornare dalle rispettive famiglie tre anni dopo, mantenendo però un bellissimo rapporto. E definendosi addirittura ‘sorelle gemelle’. Le due famiglie, infatti, nonostante le difficoltà iniziali di adattamento, sono riuscite a creare un ambiente giusto per far crescere sane e felici le bambine, che ora sono grandi amiche. Il film termina, infatti, con alcune fotografie dei reali protagonisti della vicenda.

Cast attori, dove vedere la replica

Le riprese del film sono state effettuate a Mazara del Vallo e la colonna sonora è il brano Tre parole di Valeria Rossi. Nel cast:

Donatella Finocchiario

Anita Caprioli

Claudio Castrogiovanni

Francesco Foti

Rosa Pianeta

Andrea Tidona.

Il film, tra l’altro, è stato già trasmesso in prima visione su Rai 1 il 16 settembre del 2021 e ha totalizzato oltre 4.000.000 spettatori con uno share pari al 24,4%. Ci sarà lo stesso successo anche domani? L’appuntamento è per domenica 28 maggio e il film si potrà seguire anche in streaming sul portale Rai Play, lì dove sarà disponibile l’eventuale replica.