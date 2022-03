Sorteggi Champions League 2022, quarti di finale: data, orario e dove vedere la diretta in tv e streaming

Sorteggi Champions League 2022: scopri quando si terrà, dove vederlo e come funziona. Finalmente i dati sono stati resi noti: gli appassionati di calcio potranno sapere che giorno e che ora tenersi liberi per poterlo seguire. Ecco svelati tutti i dettagli, prosegui con la lettura dell’articolo per conoscerli tutti!

Sorteggi Champions League 2022: quando e dove vederli

Quando ci sarà il sorteggio dei quarti di finale della Champions League stagione 2021/2022? E’ presto detto: la UEFA lo ha annunciato: la data prevista è domani, venerdì 18 marzo 2022, alle 12.00 di Nyon (Svizzera). Dove vederlo? Su Sky Sport, al canale 2003, e ovviamente in streaming su skysport.it e sul sito ufficiale della UEFA.

Le squadre in campo

Questo sorteggio decreterà il tabellone non solo dei quarti di finale, ma anche delle semifinali della Champions League 2021/2022. Non sono previste teste di serie, ma, invece, potranno esserci partite tra squadre dello stesso Paese. E’ previsto un sorteggio anche per indicare la squadra “in casa” pro forma in finale. Quali sono le squadre qualificate ai quarti di finale? Eccole:

Chelsea;

Liverpool;

Villarreal;

Manchester City;

Benfica;

Bayern Monaco;

Real Madrid;

Atletico Madrid.

Le date

Ma quando ci saranno le partite dei quarti di finale? E’ presto detto: l’appuntamento è per il 5 e 6 aprile per l’andata, mentre per il ritorno si parla del 12 e 13 aprile. Per le semifinali toccherà aspettare un po’ di più: l’andata sarà il 26 e 27 aprile mentre il ritorno è previsto per il 3 e 4 maggio. Ma ancora più in là sarà la finale: si terrà sabato 28 maggio a Parigi, precisamente allo Stade de France. Ricordiamo che quest’anno ci sarà un grande cambiamento: la regola del gol in trasferta dal valore doppio è stata eliminata. Riassumiamo gli appuntamenti:

Quarti di finale: 5-6 aprile (andata), 12-13 aprile (ritorno);

Semifinali: 26-27 aprile (andata), 3-4 maggio (ritorno);

Finale: 28 maggio.

