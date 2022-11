Sottotono: chi sono, età, carriera, canzoni, Tiziano Ferro e Instagram

Torna, dopo la puntata di ieri, Verissimo. E oggi sarà una domenica speciale da Silvia Toffanin perché l’appuntamento pomeridiano sarà interamente dedicato a Tiziano Ferro, l’amato cantautore che ha da poco pubblicato un nuovo album e che in estate tornerà a riempire gli stadi. In studio anche i Sottotono, gruppo con il quale Tiziano ha iniziato la sua carriera come corista.

Chi sono i Sottotono, il debutto

I Sottotono sono un gruppo musicale hip hop italiano attivo tra tra il 1994 e il 2001, poi tornato sulla scena a partire dal 2021. La band inizialmente era formata da quattro membri: i rapper Nega e Tormento, il dj e produttore Fish e il turtnablist Dj Irmus. Dopo il primo album, Nega e DJ Irmu hanno lasciato il gruppo, che ora è quindi un duo. Il gruppo ha collezionato un successo dopo l’altro ed è apparso in diverse trasmissioni, da Domenica In al concerto del Primo Maggio. Il loro primo singolo è stato Tranquillo, una canzone d’amore con ritmi funk.

La partecipazione a Sanremo

I Sottotono nel 2001 hanno partecipato a Sanremo con il brano Mezze verità. Ma durante lo svolgimento il duo è stato accusato di plagio da Striscia la Notizia. Tra non poche polemiche e discussioni. Nel 2001, poi, il duo ha preferito sciogliersi e Tormento e Fish hanno percorso strade da solisti. Fino al 2001 e alla reunion.

Il ritorno sulle scene

Nel 2021, infatti, I Sottotono sono tornati sulle scene musicali con la pubblicazione del singolo Matroianni. E il 1 aprile del 2022 è stato annunciato in singolo inedito poco male.

Instagram dei Sottotono

