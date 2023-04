Sparizione Mirella Gregori a Roma, chi è la sorella Maria Antonietta: ultime news, è viva?

Tutto pronto per il classico e imperdibile appuntamento pomeridiano di Rai 1 con Oggi è un altro giorno, la trasmissione in onda dalle 14 e condotta da Serena Bortone. Tra gli ospiti di oggi anche Maria Antonietta Gregori, che parlerà della sparizione di sua sorella Mirella, scomparsa il 7 maggio del 1983 a Roma, quando aveva appena 11 anni.

Cosa è successo a Mirella Gregori, scomparsa a Roma nel 1983

Mirella Gregori aveva 15 anni quando il 7 maggio del 1983 è sparita a Roma. Un avvenimento che ha scosso la comunità e che è stato collegato alla sparizione di Emanuela Orlandi, cittadina vaticana di 15 anni, ‘sparita’ nel nulla un mese più tardi. Nessuna delle due ragazze è mai stata ritrovata, ma ora a distanza di anni si continua a parlare di loro. Mirella viveva con i genitori in via Nomentana e nel giorno della scomparsa era andata come sempre a scuola, poi era tornata a casa alle 14, dopo essersi intrattenuta in un bar con l’amica.

Tornata a casa, Mirella è stata chiamata al citofono da un certo ‘Alessandro’ e lei avrebbe detto: ‘Se non mi dici chi sei, non scendo’. La ragazza alle 15 è uscita di casa dicendo alla mamma che aveva appuntamento presso il monumento al bersagliere di Porta Pia con un vecchio compagno di classe (che ascoltato ha dichiarato di essere altrove a quell’ora). E da quel momento di Mirella non si hanno più notizie. Chi doveva incontrare? E perchè?

Chi è Raoul Bonarelli, procedimento archiviato

La mamma di Mirella, durante una visita del Papa alla parrocchia romana di San Giuseppe nel 1985, ha riconosciuto in un uomo della gendarmeria vaticana Raoul Bonarelli, una persona che spesso si intratteneva con la figlia e un’amica in un bar vicino casa. Nel 1997 è stato disposto un procedimento contro l’uomo, ma non si è arrivato a nulla e quel procedimento è stato archiviato nel 2007. Lui, a dicembre dello stesso anno, è stato insignito del titolo di Cavaliere della Repubblica Italiana

L’indagine si può riaprire? Cosa ha detto la sorella Maria Antonietta

Nel 2015 il GIP ha disposto l’archiviazione dell’inchiesta sulle sparizioni di Emanuela Orlandi e Mirella Gregori. Tre anni dopo, nel 2018, la sorella di Mirella, durante un’intervista radiofonica a Radio Cusano Campus ha invitato chiunque possa dare informazioni a contribuire perché vorrebbe riaprire le indagini. “Non abbiamo mai avuto informazioni, risposte di nessun tipo: chissà, forse è stata rapita e uccisa nello stesso giorno, o magari è ancora in vita e me lo augurerei con tutto il cuore” – ha raccontato la donna qualche anno fa a Vanity Fair.

E oggi Maria Antonietta torna in tv per parlare di quella sorella scomparsa nel nulla. Di quella vicenda ancora avvolta nell’ombra, tra dubbi, misteri, archiviazioni e indagini che, forse, si possono riaprire.