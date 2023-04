Emanuela Orlandi, arriva una lettera per il fratello Pietro: ”Bugie su Wojtyla, vergognati!”

Caso Emanuela Orlandi. Una lettera scritta a mano, in modo classico, senza paura che la calligrafia possa svelare qualcosa sull’identità del mittente. Penna nera su foglio bianco, in modo classico. La lettera è stata ritrovata all’interno della cassetta delle lettere della casa, in Vaticano, dove vive ancora oggi la mamma di Emanuela Orlandi. Il destinatario di quelle parole è il fratello Pietro Orlandi. Dopo averla trovata e letta, è stato proprio Pietro Orlandi a pubblicarla sui social. Quello che si legge è una esplicita disapprovazione per la questione sollevata su Papa Wojtyla e il suo presunto coinvolgimento nelle dinamiche della triste vicenda.

Emanuela Orlandi, il fratello Pietro: ”Mi ero illuso, esistono ancora gli intoccabili e i giornalisti asserviti al potere”

Una lettera per Pietro Orlandi: ”Vergognati, sei un bugiardo!”

Come Pietro Orlandi stesso scrive su Facebook: ”Oggi nella cassetta della posta di mia madre in Vaticano è stata lasciata a mano questa lettera in una busta. La stupidità di chi l’ha lasciata e presumo scritta è che voleva far credere che fosse stata spedita da altra città, quindi fuori dal Vaticano, perché si è anche preoccupato di mettere un francobollo ma non c’è nessun timbro, quindi ….Peccato lascia solo il nome Luciano Dei (sembra , ma probabilmente falso) e nessun contatto. Questa è la conseguenza di chi ha voluto giocare a fare il giornalista. Mi si può offendere come vogliono, non mi interessa, ma leggere “ il vaticano è stato anche troppo paziente….” oppure “dovrai rispondere a Dio delle tue cattiverie”……….beh.

Il testo della missiva

Come riportato, a firmare la missiva è un cero Luciano Dei, ma molto probabilmente potrebbe essere un nome falso, inventato. Soprattutto se si considera quel genitivo singolare di Deus. Ma comunque, sebbene sia presente il francobollo, manca completamente il timbro postale. Nella lettera c’è scritto: ”Caro Pietro, sei un bugiardo e lo sai! – il suo messaggio il mittente – Quelle vergognose allusioni nei riferimenti di Papa Wojtyla non te le ha riferite nessuno, te le sei inventate te… Ma ti sei screditato da solo!”, scrive il soggetto a difesa di Giovanni Paolo II. Poi prosegue: ”Ho sempre supportato la tua famiglia, ma seguire piste suggerite da mitomani e persone notoriamente inaffidabili ha complicato le cose. Il Vaticano è stato anche troppo paziente. Adesso ti ha concesso la nuova inchiesta, ma su quali basi si svolgerà? Con i soliti documenti falsi sulla lista dei cardinali pedofili che di notte vanno a cercare le ragazzine assieme al Papa? Ti dovresti solo vergognare. Dovrai rispondere a Dio delle tue cattiverie. Saluti”.