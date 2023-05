Speciale Affari tuoi domenica 28 maggio 2023: ospiti per aiutare l’Emilia Romagna, chi gioca

Per sostenere le persone sfollate dopo l’alluvione dell’Emilia-Romagna, la RAI ha deciso di mandare in onda una puntata speciale di “Affari Tuoi”, al fine di raccogliere fondi per quella zona italiana. Tanti gli ospiti presenti in studio, pronti a lanciare appelli sociali e soprattutto giocare per devolvere le vincite alle persone attualmente in difficoltà con la casa allagata o invasa dal fango.

Una speciale puntata di “Affari Tuoi” per l’Emilia-Romagna

Amadeus, che è proprio nato a Ravenna e sente il peso di questo disastro immane nella sua Città, è pronto a mettere in piedi uno show benefico per i suoi concittadini. Andrà in onda su Rai 1 nella serata di domenica 28 maggio 2023. Tra gli speciali concorrenti, due nomi amatissimi dal pubblico italiano: Iva Zanicchi e Nek. Iva tornerà ufficialmente in televisione, in quanto nativa di un Comune nella provincia di Reggio Emilia, dopo aver superato un delicato intervento che aveva fatto preoccupare tutti i suoi fan sulle condizioni di salute.

Ospite anche Nek

Oltre a Iva Zanicchi, un altro emiliano DOC è il cantautore Nek, nativo nel Comune di Sassuolo nella provincia di Modena. Insieme ad Amadeus, anche gli ospiti sento molto la causa dell’Emilia-Romagna, promettendo di fare il possibile per permettere le azioni benefiche al fine di aiutare le persone in difficoltà del territorio e soprattutto la graduale ricostruzione della loro Regione dopo la pesante alluvione verificatasi nei giorni scorsi.

Quando andrà in onda?

Lo show, come sempre, dovrebbe andare nella fascia dell’access prime time, ovvero tra le 20.30 e le 21.20. Quindi, dopo il consueto aggiornamento giornalistico sui fatti del giorno del TG1, tutti pronti a seguire la puntata di beneficenza di “Affari Tuoi”. Uno spettacolo che promette anzitutto tanta solidarietà verso gli alluvionati dell’Emilia-Romagna, ma anche tanto divertimento per gli ospiti che il conduttore ha deciso di far intervenire in studio e permettere di giocare con lui.