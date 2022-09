StarzPlay su Amazon: come funziona, quanto costa e qual è il catalogo con serie tv e film

Arriva su Amazon StarzPlay: la prima piattaforma di streaming on demand appartenente al canale americano Starz di Lionsgate ed interamente dedicata a film e serie tv. La piattaforma è disponibile su Amazon Prime Video Channels.

Arriva su Amazon StarzPlay: cos’è e quanto costa

StarzPlay è una piattaforma di contenuti televisivi, film e serie tv che è disponibile in tutto il mondo sia per pc sia per dispositivi mobili. Con la piattaforma è anche possibile scaricare i contenuti per guardarli online quando lo si desidera.

Rispetto al costo, è necessario sottoscrivere un abbonamento. Il prezzo di quest’ultimo dipende dal provider utilizzato il quale, a sua volta, può avere diverse offerte e piani. È bene ricordare anche che StarzPlay è disponibile anche con Prime Video Channels, Apple Tv e Rakuten Tv.

Download da sito o app

È possibile ottenere StarzPlay collegandosi direttamente al sito web o scaricando l’app da Google Play Store, oppure da App Store. Inoltre, chi è cliente Prime può accedere al catalogo della piattaforma utilizzando i canali Amazon Prime Video, senza dover fare ulteriori iscrizioni. È possibile inoltre beneficiare di una prova gratuita di 7 giorni al termine della quale si può decidere se rimanere abbonati o meno.

I vantaggi

Abbonarsi a Starz Play ha dalla sua una serie di vantaggi. La piattaforma in streaming può rappresentare è un ottimo alleato se si vuole ampliare il proprio catalogo di contenuti, recuperare vecchi film o ancora, guardare le nuove stagioni in uscita lo stesso giorno degli Stati Uniti.

Catalogo

Per quel che riguarda il catalogo, esso si rinnova ogni mese con film sempre nuovi e serie tv accattivanti ed originali. A proposito di serie tv, attualmente, tra i titoli di maggior successo ed udienza di pubblico troviamo Dr.Death, la serie che ha come protagonista Joshua Jackson.