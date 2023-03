Stasera c’è Cattelan, chi sono gli ospiti di martedì 14 marzo 2023. Questa in seconda serata, alle ore 23.20, ci sarà una nuova puntata del programma Alessandro Cattelan, ex volto storico prima di MTV e poi di Sky Uno. Per l’occasione, all’interno del suo studio si alterneranno l’insegnante di danza classica Alessandra Celentano, l’attore romano Edoardo Leo e Loretta Goggi, fresca del suo nuovo programma su Rai 1 “Benedetta Primavera”.

Cosa succederà a “Stasera c’è Cattelan”?

Per stasera, il 14 marzo, Alessandro Catellan intervisterà la ballerina e insegnante Alessandra Celentano. Impensabile non immaginare come una domanda non ricada sull’esperienza di “Amici 2023”, che seppur in onda sulla televisione rivale di Mediaset, proprio da pochi giorni ha ufficializzato i propri studenti promossi al Serale di Canale 5. A farle compagnia in studio, successivamente ci sarà l’intervista al duo siciliano di Colapesce e Di Martino. Anche qui, i due cantautori sono freschi della partecipazione al Festival di Sanremo 2023, con il pezzo “Splash” che impazza per le emittenti radiofoniche italiane.

Per la puntata di mercoledì 15 marzo, che invece inizierà alle 23.45, gli ospiti in studio saranno molti di più. Si comincia con l’amatissimo attore romano Edoardo Leo, che è sbarcato su Netflix con un film che lo vede protagonista: “Era ora”. Tra i lungometraggi interpretati da Leo, questo appare il più impegnato, considerato come rifletterà sul tempo che passa e mettendo sullo sfondo la classica romantic comedy che ben calza con le qualità dell’attore.

Ci sarà spazio anche per parlare di calcio. Infatti sarà ospite Davide Calabria, da poco designato dallo spogliatoio come meritevole della fascia da capitano del Milan. La sua una storia bellissima, considerato come venga dalle giovanili rossonere. Sulle orme del leggendario Paolo Maldini, suo mito e con cui condivide il ruolo di terzino in campo, dovrà portare sulle spalle, da oggi in poi, la pesante responsabilità di capitano della squadra milanese.