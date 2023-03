Stasera c’è Cattelan, chi sono gli ospiti di martedì 7 marzo 2023: anticipazioni stasera in tv

Stasera, martedì 7 marzo, torna l’appuntamento con Stasera c’è Cattelan, il talk show trasmesso in seconda serata su Rai 2, nel quale il conduttore, Alessandro Cattelan, intervista personaggi celebri coinvolgendoli anche in gag e sketch comici. Ma quali saranno gli ospiti di oggi?

Chi saranno gli ospiti della serata

L’attore Lino Guanciale, il cantante Santogiovanni e il vincitore di Masterchef Edoardo Franco entreranno nel salotto di Rai due a partire dalle 23 e 15. C’è attesa per l’appuntamento di stasera che si annuncia avvincente. Lo show riserva delle sorprese ai telespettatori che nelle puntate passante hanno potuto ascoltare le storie di personaggi noti del mondo dello spettacolo: Fiorello, Ezio Greggio, Clementino, Daniele Bossari, Benedetta Rossi, Maurizio Lastrico, Pierpaolo Spollon, Guè, Marco Giallini, Elettra Lamborghini, Coma_Cose, Ricchi e Poveri, Matilda De Angelis, Lazza, Elisabetta Canalis, Marco Mengoni, Marisa Laurito, Sandra Milo, Mara Maionchi, Ornella Vanoni, Levante, Fabio Rovazzi, Paola e Chiara, Mr. Rain, Gianluca Grignani, Nicolas Maupas e Massimiliano Caiazzo.

Una settimana ricca si sorprese per Stasera c’è cattelan

Anche domani si tratta di una puntata attesa, nella quale Cattelan ospiterà l’attrice televisiva e teatrale Anna Foglietta, i The Pills, un trio comico composto da Luca Vecchi, Luigi Di Capua e Matteo Corradini, e il cantante Olly. Mentre giovedì 9 marzo tra gli ospiti ci sarà il campione olimpionico ai giochi di Tokyo 2020 Filippo Tortu e l’attore Pierfrancesco Favino.

Il programma, quest’anno alla seconda edizione, sta ottenendo un grande consenso di pubblico in termini di ascolti non solo in tv, ma anche in streaming. Non mancano anche i fan che seguono i video pubblicati su youtube, dove i top 10 video hanno ottenuto 4,5 visualizzazioni. La scelta della formula del late show sta avendo successo. Uno spettacolo che offre ai telespettatori risate, intrattenimento e interviste che arrivano puntuali tre volte a settimana in seconda serata sempre su Rai 2.