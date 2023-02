Stasera c’è Cattelan, chi sono gli ospiti di mercoledì 22 febbraio 2023: anticipazioni

Tutto pronto questa sera per una nuova, imperdibile puntata di “Stasera c’è Cattelan”! L’appuntamento è previsto per oggi, mercoledì 22 febbraio alle 23.50 su Rai 2 . In onda in seconda serata il martedì, il mercoledì e il giovedì, il programma sta riscuotendo un’ampia udienza di pubblico e anche questa nuova puntata si preannuncia davvero ricca di ospiti e di emozioni! Ma cosa vedremo questa sera? Ecco per voi qualche piccola anticipazione.

Stasera c’è Cattelan, chi sono gli ospiti di martedì 21 febbraio: anticipazioni stasera in tv

Ospiti e anticipazioni di Stasera c’è Cattelan

Interviste, grandi ospiti, momenti musicali, rubriche ma anche spazio per l’attualità. È questo l’abile mix che contraddistingue la trasmissione di Alessandro Cattelan che ha saputo fornire quel ‘qualcosa in più’ agli canonici incontri con i protagonisti del mondo dello spettacolo che, di puntata in puntata, si avvicendano in studio. Ironia, leggerezza, linguaggio innovativo, questi ulteriori elementi che contribuiscono al successo del format. Ma chi saranno gli ospiti di questa sera? Ornella Vanoni, Fabio Rovazzi, Levante e La Gialappa’s Band ecco coloro che a partire dalle 23.50 su Rai 2 si avvicenderanno sul palco del celebre conduttore regalando ai telespettatori un momento di gioia ed allegria. Insomma anche quella di oggi si preannuncia essere una serata ricca di interviste, rubriche, esibizioni musicali e momenti inaspettati.

La puntata di ieri

La trasmissione è andata in onda anche ieri, martedì 21 febbraio, e come ospiti in studio ci sono stati il vincitore della 73esima edizione di Sanremo Marco Mengoni e la fashion stylist Anna Dello Russo. Una serata, quella di ieri, all’insegna della musica e della moda. Come ospiti fissi troviamo invece: Mike Lennon, nome d’arte di Duc Loc Michael Vuong e la house band Street Clerks, gruppo musicale pop rock formatosi a Firenze nel 2007 e composto da Valerio Martino Fanciano, Alexander Woodbury, Francesco Giommi e Casimo Ravenni.