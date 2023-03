Stasera c’è Cattelan, chi sono gli ospiti di martedì 21 marzo 2023. Si prospetta una puntata scoppiettante, questa sera. Infatti, Alessandro Cattelan avrà anzitutto la possibilità di intervistare la nuova segretaria del Partito Democratico, Elly Schlein. Un’intervista giovanile, per una politica giovane e che sta mostrando soluzioni giovanili per l’Italia. Ma non solo. In studio anche l’attore Alessandro Borghi, oltre il gruppo indie rock dei Baustelle.

Gli ospiti di Stasera c’è Cattelan

Sarà una seconda serata piena di tematiche su Rai 2, con Alessandro Cattelan che ha preparato un viaggio tra cinema, politica e musica per i propri telespettatori. Infatti questa notte alle 23.15, alla scrivania del conduttore si siederà Elly Schlein. Scontato che si parli di una sua opinione sull’operato del governo guidato da Giorgia Meloni, le condizioni del Centrosinistra dopo la sua elezione a segretaria del Partito Democratico, la rivalità d’area con Giuseppe Conte e un pensiero sulle attuali condizioni del piano migratorio in Italia.

Spazio anche per Alessandro Borghi, che potrebbe parlare non solo di cinema. Infatti, il noto attore italiano ha recentemente sostenuto l’elezione di Elly Schlein come segretaria del Partito Democratico. Non è quindi scontato che Cattelan, a caccia di momenti storici nella televisione italiana, faccia incrociare le due personalità nel suo studio televisivo. Ma si potrebbe anche parlare della vita di Borghi, magari di cosa lo portò a diventare un attore affermato e oggi nel giro di Hollywood.

In studio con Borghi, anche Luigi Lo Cascio, che con lui ha girato il film “Delta”. Lo Cascio nel film sarà Osso, in una pellicola che viene descritta come un western sul delta del Po. Insomma, si prevedono grandi prove attoriali, soprattutto per i fan di questo genere di film cinematografici. Si dice che Lo Cascio sarà ancora il “bad guy” di turno, in una parte che secondo tutti gli calza a pennello.