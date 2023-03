Stasera c’è Cattelan su Rai 2, chi sono gli ospiti di martedì 28 marzo 2023: anticipazioni puntata

Alessandro Cattelan saluterà il suo pubblico dopo questa settimana. Stasera c’è Cattalan, lo show in seconda serata in onda in seconda serata su Rai 2, dopo i tre appuntamenti di quest’ultima settimana di marzo, fissati per martedì, mercoledì e giovedì chiuderà i battenti per questa stagione. Quali saranno gli ospiti di stasera, martedì 28 marzo?

Quali sono gli ospiti di stasera e delle prossime due puntate

Nella puntata di oggi Cattelan ospiterà: Paola Perego, Gabriele Corsi che annuncerà chi lo accompagnerà a commentare l’Eurovision e Diodato. Mentre domani sarà la volta di Sabrina Salerno, Tommaso Paradiso, i The Pills e Giovanni Toscano. Mercoledì 30 marzo il sipario calerà sullo spettacolo con Biggio e Mandelli, che torneranno dei panni de “I soliti idioti”, e il professor Alessandro Barbero.

Anche per questi ultimi tre appuntamenti il programma late night proporrà interviste, dibattiti ed esibizioni di volti noti del mondo dello spettacolo. Come sempre il padrone di casa contribuirà a diffondere un clima di leggerezza e ironia al programma che sta mietendo consensi di pubblico. E ad arricchire lo show, accanto al presentatore ci saranno ancora una volta Gli Street Clerks e Mike Lennon.

Dove possono essere visionate le puntate

Il format della trasmissione che sta appassionando il pubblico nasce come una conferma del precedente programma del conduttore ‘E poi c’è Cattalan, che è andato in onda dal 2014 al 2020 su Sky Uno. Oltre alle interviste, gli ospiti saranno parte attiva in gag, scene comiche e parodistiche. Le puntate del late show possono essere seguite in diretta su Rai 2, ma anche in streaming, oltre che on demand su raiplay, la piattaforma di riferimento della Rai. Stasera c’è Cattelan è andato in onda, in due edizioni. La prima è stata proposta dal 20 settembre al 27 ottobre 2022, mentre la seconda ha avuto inizio il 17 gennaio 2023 e terminerà il 30 marzo 2023.. I telespettatori già aspettano la prossima…