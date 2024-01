Stasera il Grande Fratello: rientro clamoroso nella casa, squalifiche in arrivo?

Torna stasera l’appuntamento con il Grande Fratello a distanza di dieci giorni dalla messa in onda dell’ultima puntata. Sarà una puntata da non perdere con un ingresso a sorpresa e lo spettro di possibili sanzioni per alcuni concorrenti.

Alfonso Signorini è pronto a riprendersi la prima serata di Canale 5 con il “suo” GF e lo farà in grande stile considerando che quella che ci attende stasera è una puntata di quelle imperdibili. Sì perché anche se il reality più famoso della tv non è andato in onda in queste feste nella casa sono successe davvero tante cose.

A partire dall’uscita di Beatrice Luzzi per motivi familiari a seguito della scomparsa del papà. Una brutta notizia di cui, a giudicare dalle parole e dai comportamenti visti, non tutti hanno capito la gravità. Tanto da far profilare all’orizzonte degli interventi da parte di Mediaset.

Chi sono i concorrenti a rischio squalifica al Grande Fratello

Il 3 gennaio scorso, a questo proposito, il Grande Fratello aveva annunciato la sospensione del televoto in corso, quello risultante dalle nomination della puntata del 30 dicembre e dove era finita la stessa Beatrice. In un comunicato ufficiale era stato inoltre annunciato il rimborso per tutti coloro che avevano votato tramite sms.

Poi però è montata la polemica perché non tutti dentro la casa hanno mostrato vicinanza alla concorrente, anzi. “Indifferenza e mancanza di rispetto”, questo il messaggio rivolto ad alcuni inquilini che, di fatto, non avrebbero mostrato la giusta empatia per il lutto occorso alla Luzzi. Ma di chi si tratterebbe nello specifico? Pare che nel mirino di una possibile sanzione (si arriverà anche a qualche squalifica?) ci siano finite Rosy, Anita ma anche Giuseppe Garibaldi, Massimiliano Varrese e Letizia Petris che, evidentemente, dovranno rispondere delle loro azioni e parole.

Beatrice Luzzi torna nella casa stasera

Ma la notizia di oggi, venendo alle anticipazioni di quanto vedremo stasera in onda, non finiscono qui. Sì perché la stessa Beatrice Luzzi farà nuovamente il suo ingresso nel loft di Cinecittà. E sarà lei stessa a spiegare le ragioni di questa decisione: inevitabile, a questo punto, il faccia a faccia con chi le ha dimostrato scarsa vicinanza in questo momento così doloroso.

Le altre anticipazioni

Chiudendo sugli altri temi della puntata in studio e in collegamento con la casa sarà dato spazio al rapporto tra Monia e Massimiliano che sembra sempre più intimo. C’è nell’aria un riavvicinamento? E proprio loro due saranno protagonisti di una sorpresa: per lei ci sarà la mamma e per lui il papà. L’appuntamento è come sempre in prima serata su Canale 5. Repliche su Mediaset Infinity. Al timone sempre loro: Alfonso Signorini, in compagnia dell’opinionista Cesara Buonamici, e Rebecca Staffelli con quest’ultima che riporterà le opinioni del pubblico.