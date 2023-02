Stasera tutto è possibile, anticipazioni 13 febbraio 2023: ospiti e giochi di stasera

lunedì 13 febbraio su Rai 2 alle 21.20. Il format rimarrà grossomodo sempre lo stesso, ma ci saranno anche tantissime novità che non dispiaceranno di certo al grande pubblico. Scopriamo allora insieme qualche interessante dettaglio in merito. Continuate a leggere l’articolo. Stasera tutto è possibile è stato un successo nella scorsa edizione autunnale, come ha dimostrazione la grande affezione del pubblico RAI ma soprattutto come hanno dimostrato apertamente anche gli ascolti tv in netta crescita. Per questo, per la gioia di tutti i telespettatori dell’irriverente programma, ecco che il programma ritorna proprio questa seraIl format rimarrà grossomodo sempre lo stesso, ma ci saranno anche tantissime novità che non dispiaceranno di certo al grande pubblico. Scopriamo allora insieme qualche interessante dettaglio in merito. Continuate a leggere l’articolo.

Stasera tutto è possibile: l’appuntamento per stasera 13 febbraio

Il comedy show più atteso di sempre con alla guida Stefano De Martino sta per ritornare alla grande, e nel cast sono stati confermati anche Biagio Izzo, Francesco Paolantoni e Vincenzo De Lucia con le sue ”inimitabili” imitazioni. Insomma, l’auditorium Rai di Napoli torna a riempirsi, da questa sera, e per ogni lunedì di allegria e risate grazie agli ospiti. Il tutto all’insegna dell’allegria, delle risate e del divertimento, in questa incredibile vigilia di San Valentino dove i riferimenti al tema di certo non mancheranno proprio durante la puntata. Per questa nuova edizione, allora, ogni puntata avrà un tema diverso. Gli ospiti attesi, saranno tanti, tra questi: Max Giusti, Francesco Procopio, Nathalie Guetta, Fabio Caressa, Cristiano Caccamo, Samira Lui e tanti altri ancora.

Novità e anticipazioni

Invece, sul fronte dei giochi, ci saranno ad esempio i grandi “classici”, come Segui il labiale, Mimo senza fili e Rubagallina, ma non mancano novità, come La coppia che scoppia, dove i vip in puntata e in gioco dovranno tentare di far scoppiare un palloncino il prima possibile con la sola pressione del corpo. Insomma, a partire da questa sera, lunedì 13 febbraio 2023, ne vedremo delle belle. Rimanete sintonizzati, mi raccomando.