Stasera tutto è possibile, anticipazioni 20 febbraio 2023: chi sono gli ospiti

Dopo il debutto e il successo della scorsa settimana è tutto pronto per il secondo appuntamento con Stasera tutto è possibile, il comedy show che vede alla conduzione Stefano De Martino. Il programma, in onda su Rai 2, continua ad appassionare e a far divertire i telespettatori. Tra ospiti che si mettono in gioco, sfide e risate che non mancano di certo. Ecco tutte le anticipazioni di stasera, lunedì 20 febbraio.

Chi gioca a Stasera tutto è possibile

Sarà Step Carnival il tema del secondo appuntamento con Stasera tutto è possibile, il programma condotto da Stefano De Martino. Ospiti della puntata, oltre a Biagio Izzo e Vincenzo De Lucia, che imiterà Mara Venier e Maria De Filippi, anche Elio, Katia Follesa, Valeria Graci, Ema Stokholma, Herbert Ballerina, Giovanni Esposito e Marco Mazzocchi.

I giochi

Come sempre saranno molti i giochi che si susseguiranno sul palco dell’Auditorium Rai di Napoli: da Stammi dietro dance a Segui il labiale, passando per Serenata Step, Fotomimo, Step Market. Ma ci sarà spazio anche per un nuovo gioco, Colpi bassi, durante il quale due ospiti, ognuno con l’aiuto dei supporter posizionati alle loro spalle, dovranno sfidarsi insultandosi utilizzando solo appellativi appartenenti a un preciso tema indicato dal conduttore. Non mancherà, ovviamente, la Stanza inclinata.

Dove vedere le repliche

L’appuntamento con la seconda puntata è per oggi, lunedì 20 febbraio, a partire dalle 21.20 circa su Rai 2. Tutte le puntate, lo ricordiamo, sono disponibili in replica (e gratuitamente) sul portale Rai Play. Avete bisogno di un po’ di leggerezza e spensieratezza? Bene, dovete solo sintonizzarvi su Rai 2 perché il programma, tra risate e comicità, vi metterà sicuramente buonumore!