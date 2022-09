Stasera tutto è possibile, anticipazioni prima puntata: giochi, comici, partecipanti di lunedì 26 settembre

È pronto a sfidare il GF VIP Stefano De Martino, l’ex ballerino e conduttore che da questa sera tornerà al timone di Stasera tutto è possibile, il comedy show di Rai 2 realizzato in collaborazione con Endemol. Tra giochi, battute, divertimento, le risate sono assicurate. Al fianco di De Martino, ci saranno, in questa ottava edizione, Biagio Izzo, Francesco Paolantoni, Vincenzo De Lucio, che imiterà Milly Carlucci e Sandra Milo.

Il tema della puntata di Stasera tutto è possibile e chi partecipa

Il tema del primo appuntamento è ‘Tutti a scuola’ e sul palco dell’Auditorium Rai di Napoli saliranno:

Rocco Siffredi

Andrea Pucci

Nathalie Guetta

Herbert Ballerina

Valeria Graci

Giovanni Esposito

Claudia Napolitano

I giochi e le novità di questa edizione

Saranno tanti, come sempre, i giochi in cui tutti i partecipanti dovranno cimentarsi, a cominciare dalla Stanza inclinata di 22,5 gradi. Tra gli altri giochi ci saranno anche Step Burger, Stammi dietro dance, Segui il labiale, Mimo senza fili e Do re mi fa male. A questi classici si aggiungerà La stanza buia, una stanza visibile solo grazie alle telecamere a infrarossi, che potrà essere utilizzata come penitenza per alcuni ospiti che perderanno le sfide. Parola d’ordine? Divertimento.