Stasera tutto è possibile, anticipazioni puntata 10 ottobre 2022: ospiti e giochi di stasera, replica e streaming

È lunedì e questo per i telespettatori che seguono il programma vuol dire solo una cosa: stasera, su Rai 2, andrà in onda una nuova e imperdibile puntata di Stasera tutto è possibile, il comedy show che vede alla conduzione Stefano De Martino. Tra giochi, gag comiche e risate assicurate. Ma chi si metterà in gioco?

Chi sono gli ospiti di Stasera tutto è possibile

Questa sera saliranno sul palco dell’Auditorium Rai di Napoli diversi volti noti del mondo dello spettacolo. Ecco chi:

Fabrizio Biggio

Katia Follesa

Anna Tatangelo

Ciro e Fru dei The Jackal

Stefano Pantano

I giochi

Tutti loro si metteranno alla prova e si cimenteranno in vari giochi: dalla Stanza inclinata, che è l’icona del programma, a Segui il labiale, passando per Decollo immediato, serenata step e molti altri ancora. Ricordiamo che al fianco di Stefano De Martino ci sono le presenze fisse: Biagio Izzo, Francesco Paolantoni e Vincenzo De Lucia, che questa settimana imiterà Mara Venier e Francesca Fagnani.

Dove vedere e a che ora Stasera tutto è possibile in streaming

Stasera tutto è possibile andrà in onda ogni lunedì su Rai 2 a partire dalle 21.20 circa, ma è disponibile anche in streaming e gratuitamente sul portale Rai Play. Sempre qui i telespettatori potranno trovare tutte le repliche.