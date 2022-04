Stefania di Ultima Fermata: chi è, età, lavoro, tradimento del compagno Luca

Ultima Fermata, si chiama così il nuovo programma di Maria De Filippi condotto da Simona Ventura. Si tratta di un nuovo esperimento che vede protagoniste, proprio come accadeva per il viaggio nei sentimenti di Temptation Island, diverse coppie ‘sconosciute’, che dovranno mettere a dura prova il loro amore. Tra i protagonisti anche Stefania e il suo compagno, di cui al momento non conosciamo il nome.

Chi è Stefania di Ultima Fermata

Non abbiamo molte informazioni su Stefania, non sappiamo nulla della sua vita privata (almeno per il momento), ma sappiamo che è fidanzata con un uomo, Luca, da ben 12 anni. Tutto sembrava filare liscio. Sembrava, al condizionale, perché ora tra i due non c’è più la complicità di sempre, anzi la storia sembra quasi giunta al capolinea. Il motivo? L’uomo, come ha raccontato lui stesso nel promo andato in onda, l’ha tradita con una sua dipendente. Lei lo ha perdonato, o almeno ci sta provando, ma si fida sempre meno. ‘Vuole vedere il cellulare, cosa ho fatto, è talmente gelosa che mi fa girare con il furgone e non con la porche perché dice che vado a rimorchiare’. Riuscirà a far capire a Stefania che è stato solo un bruttissimo errore? Cosa deciderà di fare la donna alla fine della trasmissione?

Il tradimento

Stefania ha definito il compagno un ‘farfallone‘. O meglio, ha spiegato: ‘è un piacione, non se ne fa sfuggire una’. E ora Stefania, quasi come prova, vorrebbe impossessarsi del telefono dell’uomo, un imprenditore pugliese, almeno per un giorno. Per Luca, però, si tratterebbe solo di un pretesto: ‘Instagram non ce l’ho, è arrivata a dirmi di mettere la posizione’ – ha esordito. Riusciranno a trovare un punto di incontro? Sarà davvero l’ultima fermata per loro?