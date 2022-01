Stefania di Uomini e Donne: chi è, età, Instagram, Armando

Eccoci pronti per un nuovo appuntamento con il dating show più atteso di sempre: Uomini e Donne. In onda puntuale su Canale 5 nel primo pomeriggio, sono tante le dame e i cavalieri che cercano di trovare l’amore. E’ molto tempo che Armando è in studio: il bellissimo imprenditore, infatti, non riesce a trovare una donna che lo conquisti. In studio è giunta una nuova ragazza intrigata proprio dal suo carattere, Stefania, ma conosciamola meglio!

Stefania di Uomini e Donne: chi è, età, tutto sulla nuova corteggiatrice di Armando

Stefania è una bella ragazza di 31 anni. Viene dalla provincia di Caserta, è impiegata in un’azienda e anche mamma. L’ha colpita il carattere di Armando: lo considera un po’ arrogante, ma vedendo una sua confessione a cuore aperto ha avuto anche modo di conoscere la sua sensibilità e crede che dietro la sua arroganza ci sia anche molto altro. Inoltre afferma di rispecchiarsi nel suo modo di fare un po’ prepotente. Sarà lei la dama che, finalmente, riuscirà a conquistare il cuore del bel cavaliere?