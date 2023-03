Stefania Rocca: chi è, età, carriera, oggi, film, chi è il marito, figli, sorella, foto e Instagram

Tutto pronto per il classico e imperdibile appuntamento pomeridiano di Rai 1 con Oggi è un altro giorno, la trasmissione in onda dalle 14 e condotta da Serena Bortone. Tra gli ospiti di oggi, oltre a Don Backy, noto cantautore che si racconterà a cuore aperto, e Daniela Rosati, conduttrice tv tra le prime a portare la medicina sul piccolo schermo, anche Stefania Rocca, l’attrice ora a teatro con la storia del percorso di transizione di un ragazzo, dal titolo ‘La madre di Eva’. Che è liberamente tratto dall’omonimo romanzo di Silvia Ferreri.

Dagli esordi al debutto di Stefania Rocca

Stefania Rocca è nata a Torino il 24 aprile del 1971 ed è una nota attrice. Sappiamo che si è trasferita a Roma, per frequentare i corsi di recitazione, poi ha studiato a New York. E nel 1994 ha debuttato al cinema con il cortometraggio Effetto, seguito da Palermo Milano – solo andata. Il successo, però, è arrivato con la parte di Naima in Nirvana. Da lì un successo dopo l’altro. Nel 1999 è stata protagonista degli spot per la campagna di privatizzazione dell’Enel e nel 2002 ha recitato nel film Heaven, che ha ottenuto consensi di critica e pubblico. Nel 2005, invece, è stata nel cast de La bestia nel cuore e il film ha ricevuto diversi premi e nomination, tra cui una nomination al David di Donatello come miglior attrice non protagonista.

I suoi film di successo (e non solo)

Nel 2011 Stefania Rocca è stata protagonista della fiction Edda Ciano e il Comunista, poi è stata una dei personaggi principali di Una grande famiglia, serie tv di Rai 1 dove ha interpretato Chiara, al fianco di Stefania Sandrelli. Nel 2014 ha preso parte al film Scusate se esisto, poi l’abbiamo vista nella miniserie Di padre in figlia e nel 2018 ha partecipato a Ballando con le Stelle. Nella sua brillante carriera ha ottenuto 2 candidature al David di Donatello, 2 al Nastro d’argento, 1 vittoria e 2 candidature al Globo d’oro, 1 vittoria e 2 candidature al Roma Fiction Fest.

Chi è la sorella Silvia, marito e vita privata

Stefania Rocca è sorella di Silvia Rocca, ex modella e disc jockey italiana. Della sua vita privata, invece, sappiamo che dal 2005 è compagna dell’imprenditore Carlo Capasa e dal loro amore sono nati due figli: Leone Ariete nel 2007 e Zeno venuto al mondo nel 2009.

Stefania Rocca su Instagram

Stefania Rocca ha un profilo Instagram e con l’account @stefaniarock vanta 35 mila followers. Qui, come tutti, condivide scatti della sua quotidianità e della sua vita privata.