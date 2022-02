Stefano Accorsi: chi è, età, carriera, chi è la moglie, figli, serie tv, film, altezza, Instagram, Vostro Onore

Torna, come ogni domenica che si rispetti, l’appuntamento con Domenica In, il salotto televisivo più amato e seguito dal pubblico di Rai 1. Tra gli ospiti di oggi di ‘zia Mara, per lo spazio dedicato al cinema anche l’attore Stefano Accorsi, che da lunedì 28 febbraio debutterà su Rai 1 con la nuova serie tv ‘Vostro Onore’.

Scheda:

Nome: Stefano

Cognome: Accorsi

Età: 49 anni

Altezza: 178 cm

Professione: Attore

Moglie: Bianca Vitali

Figli: Orlando Accorsi, Athena Accorsi, Lorenzo Accorsi

Chi è Stefano Accorsi, carriera e film

Stefano Accorsi è nato a Bologna il 2 marzo 1971. Ha vissuto la sua infanzia nel paese dei suoi genitori, in una frazione di Budrio, Bagnarola. Dopo la maturità scientifica al Liceo Sabin, si è iscritto alla Scuola di Teatro Alessandra Galante Garrone di Bologna. Stefano Accorsi inizia la sua carriera nel mondo dello spettacolo nel 1991, all’età di 20 anni, quando entra nel cast del film Fratelli e sorelle. La popolarità però arriva nel 1996, dopo aver partecipato alla serie di spot pubblicitari per il gelato Maxibon. Nel 1999 recita nel film Radiofreccia, per la cui interpretazione vince un David di Donatello. Nel 2001 recita nel film di Gabriele Muccino L’ultimo bacio e in Santa Maradona. Nel 2005 ottiene recita anche in Romanzo Criminale. Altri lungometraggi degni di nota sono Le fate ignoranti e Saturno contro di Ferzan Özpetek. Nel 2010 recita nel film di Muccino Baciami ancora, e nel 2011 ha un ruolo nella commedia La vita facile. Nel 2013 ha interpretato il ruolo del magistrato Esposito nella fiction di Canale 5 Il clan dei camorristi. Dal 2017 è protagonista della serie 1993.

Chi è la moglie, figli e vita privata

Nel 2003 Stefano Accorsi si fidanza con la bellissima modella francese Laetitia Castà, che sarà sua compagna di vita per circa dieci anni. I due si stabiliscono a Parigi e nel 2006 nasce il loro primo figlio, Orlando; in seguito, nel 2009, nasce la loro secondogenita Athena. Nel 2013, però, il loro amore finisce. Pur non essendo mai stati sposati, Stefano accorsi ha rivelato che fu un durissimo colpo separarsi da Laetitia, tanto che dopo l’addio ha dovuto rivolgersi a uno psicologo. Qualche tempo dopo, Stefano ha iniziato una relazione con la modella Bianca Vitali, di circa 20 anni più giovane di lui. La coppia è convolata a nozze nel 2015, e nel 2017 è nato il loro primo figlio: Lorenzo.

Instagram

Ha un profilo Instagram e con l’account @stefano.accorsi vanta 656 mila followers.