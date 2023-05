Stefano Fresi e Cristiana Polegri hanno figli? Età e vita privata

Torna anche oggi l’imperdibile appuntamento con Francesca Fialdini con Da noi a ruota libera in diretta su Rai 1. Tra gli ospiti di oggi ci sarà anche l’attore romano Stefano Fresi. Sarà in studio con la moglie e grande musicista Cristiana: si racconteranno a cuore aperto dall’amore alla carriera. Ecco tutto quello che sappiamo sulla loro vita privata e sul loro figlio, il piccolo Lorenzo

L’amore tra Stefano Fresi e Cristiana Polegri

Il celebre attore romano Stefano Fresi è felicemente fidanzato con Cristiana Polegri, anche lei è impegnata nel mondo dello spettacolo. La donna, infatti, è doppiatrice, vocal coach, insegnante di musica e sassofono. Si è specializzata in musica Jazz e lavora anche come Jazzista. La coppia è molto unita, si amano tantissimo e stanno insieme da 19 anni. Si sono incontrati una prima volta, per caso, nei corridoi della rai nel 1997. Poi, nel 2004 si sono incontrati una seconda volta, per caso, ed è stato amore a priva vista. Dal loro amore è nato un bimbo, Lorenzo.

Il figlio della coppia

Il figlio di Stefano Fresi e Cristiana Polegri si chiama Lorenzo, la sua data di nascita esatta non è nota, ma sembra ha circa 12 anni. Sicuramente è nato in una famiglia unita, amorevole ed è un figlio d’arte. La coppia è molto riservata e preferisce vivere la vita privata e familiare lontano dalle luci dei riflettori, anche se si concedono qualche scatto sui social. Del piccolo non si hanno molte informazioni, data la tenera età, ma li abbiamo visti assieme al Live Action del Re Leone, dato che il padre Stefano ha doppiato Timon. Ecco un dolcissimo scatto dal profilo di Cristiana, che ritrare padre e figlio in un tenero abbraccio lungo il mare:

Il futuro del piccolo Lorenzo

La famiglia è molto unita e durante una delle ultime interviste ai microfoni di Serena Bortone, nel salotto di Oggi è un altro giorno, l’attore ha rilasciato una dichiarazione che ha commosso tutto il pubblico. Ha raccontato che Lorenzo sta studiando pianoforte ed è molto bravo con la musica, poi ha aggiunto: “Una volta ha detto una frase che mi ha fatto piangere. Tutti gli chiedevano cosa voleva fare da grande, e lui ha risposto un giorno: ‘Voglio fare l’attore. Perché voglio far ridere mamma come la fa ridere papà’. Io mi sono commosso e ho pianto come un bambino”. Insomma, si respira una grande tenerezza nella loro famiglia e sembra che il piccolo Lorenzo abbia già le idee chiare sul suo futuro. Ecco una dolcissima foto di tutti e tre insieme: