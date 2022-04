Stefano Masciarelli: chi è, età, carriera, teatro, figli, moglie, vita privata e Instagram

Tutto pronto per il classico appuntamento della domenica con Domenica In. Tra gli ospiti di oggi anche Andrea Roncato e Stefano Masciarelli, che insieme a Mara Venier, padrona di casa, ricorderanno alcune edizioni storiche della trasmissione degli anni ’90.

La biografia

Stefano Masciarelli è nato a Roma il 14 febbraio del 1958 ed è un noto attore, comico e doppiatore. È stato un volto noto della televisione, ma non solo: ha interpretato diversi ruoli in film comici e varie fiction. Originario di Pescara del Tronto, Masciarelli in gioventù ha prestato il servizio militare, e proprio in quel periodo ha iniziato a mostrare le sue doti di attori recitando un brano intitolato ‘La preghiera del soldato’. Poi, ha iniziato a lavorare come cameriere e come bagnino, ma ha anche svolto il lavoro di guardia giurata presso la società Metropol di Roma.

La svolta e la carriera

La svolta è arrivata quando ha notato un annuncio di Canale 5, in viale Libia, in cui si comunicava la ricerca da parte della rete di un comico capace di imitare la voce di Gianni Agnelli. Dopo 15 giorni è stato riconvocato e messo sotto contratto, ma la consacrazione nel mondo dello spettacolo è arrivata grazie alla trasmissione Dandini Avanti e successivamente con Tunnel nel 1993.

Domenica In

Nel 1994 Masciarelli ha partecipato alla trasmissione di Rai 1 ‘Domenica In’, poi è tornato anche nelle edizioni 2002 e 2003 con Mara Venier. È stato testimonial nel 1995 della Pernigotti, nel 1998 della maionese Kraft, mentre dal 2008 è comparso in una pubblicità di pillole dimagranti. Ora ritornerà a Domenica In per ripercorrere insieme alla padrona di casa quegli anni lì. Di successi e divertimenti.

Chi è la moglie, figli

Ma veniamo alla vita privata. Stefano Masciarelli è sposato dal 2012 con Emiliana Morgante e dal loro amore sono nati due figli. La moglie è l’ideatrice del noto brand di bijoux By.ME, avviato insieme al cugino Enrico.

Instagram

Ha un profilo Instagram e con l’account @stefanomasciarelli_real vanta oltre 4.000 followers.