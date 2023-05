Steve Martin, chi è l’attore Premio Oscar: età, carriera, film, libri, chi è la moglie, figlia, foto e Instagram

Tutto pronto per una nuova puntata del talk show Che tempo che fa in onda su Rai 3 e condotto da Fabio Fazio. La puntata di oggi sarà molto speciale perché arriveranno in studio tanti volti inediti e dal panorama internazionale. Tra questi, ci sarà anche Steve Martin, uno degli attori che ha vinto il Premio Oscar. Conosciamolo meglio!

Chi è Steve Martin: età e carriera

Steve Martin è nato a Waco il 14 agosto del 1945 e ha 77 anni. Il suo è un volto storico del piccolo e del grande schermo, ha una carriera eccellente alle spalle. È un celebre attore, produttore, musicista, comico e sceneggiatore. Nato e cresciuto in Texas, si è poi laureato in Filosofia alla California State University di Long Beach. In giovane età si è mantenuto facendo tanti lavoretti, soprattutto ha lavorato per anni al Magic Shop di Disneyland. Nel 1967 debutta per la prima volta sul piccolo schermo grazie al fortuito (e fortunato) incontro con il produttore e presentatore Mason Williams. Il primo programma in cui lavora è: “The Smothers Brothers Comedy Hour”, così inizia ad ottenere un successo dopo l’altro.

I migliori film, libri e il Premio Oscar

Gia dagli anni ‘7o è un produttore televisivo molto riconosciuto e inizia a scrivere e firmare i suoi primi programmi. Il suo primo amore è il cabaret, così si dedica a costruire il suo personaggio comico e ottiene un gran successo. Tra gli anni ‘80 e ’90 inizia a lavorare per il cinema, e anche qui viene acclamato da tutti i registi. Ha recitato in moltissimi film che lo hanno portato anche a vincere un Premio Oscar:

The Absent-Minded Waiter

Il mistero del cadavere scomparso

Ho sposato un fantasma

La piccola bottega degli orrori

Un biglietto in due

Pazzi a Beverly Hills (1991)

Il padre della sposa” (1991)

Moglie a sorpresa

Il padre della sposa 2 (1995)

Vita privata: moglie, figlia, foto e Instagram

Il primo amore dell’attore è stata l’attrice Vittora Tennant, i due sembravano innamoratissimi e sono convolati a nozze il 20 novembre 1986. Con il tempo, però, i dissapori della coppia sono aumentati sempre di più, fino a portare al divorzio, avvenuto nel 1994. Dopo molti anni di solitudine, avventure e relazioni poco importanti, l’attore ha conosciuto Anna Stringfield. Sono convolati a nozze il 28 luglio del 2007 e nel 2012 è nata la sua prima figlia, mentre lui aveva già 67 anni. Potete rimanere aggiornati seguendo il suo profilo Instagram su cui vanta oltre 118 mila followers: